Hai tân Phó Giám đốc Công an An Giang vừa được bổ nhiệm là ai?

Chiều 26/2, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang công bố quyết định điều động Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C02). Đồng thời, công bố quyết định điều động Đại tá Nguyễn Thế Hải - Phó cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (V04) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang; quyết định bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Thanh Lâm - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh An Giang, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận những đóng góp của Đại tá Nguyễn Thanh Hà trên cương vị Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang trong thời gian qua. Đồng thời, chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Hải và Thượng tá Huỳnh Thanh Lâm được Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thống nhất giao nhiệm vụ Phó giám đốc Công an tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu, phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, năng lực, đoàn kết thống nhất cùng đơn vị xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân... Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định, việc điều động Đại tá Nguyễn Thế Hải và bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Thanh Lâm thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác cán bộ của Công an An Giang. Qua đó, góp phần kiện toàn và nâng cao sức chiến đấu của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. >>> Xem thêm video: Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an TP Hà Nội. Nguồn: THND.

