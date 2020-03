Hà Tĩnh: Cháy cửa hàng thiết bị ô tô trong đêm, 2 ông cháu tử vong

Sáng 28/3, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Hoàng Văn Chương - Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. (Ảnh: Plo) Theo đó, khoảng 2h sáng cùng ngày (28/3) tại cửa hàng sửa chữa, làm lốp, kinh doanh thiết bị ô tô 2 tầng ở địa bàn tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên do ông L.D.Ư. (73 tuổi) làm chủ bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn… (Ảnh: Plo) …ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực tầng 1 của cửa hàng rồi lan nhanh lên tầng 2 của cửa hàng. (Ảnh: Plo) Sau khi phát hiện đám cháy tại cửa hàng kinh doanh ô tô kèm theo cột khói bốc lên nghi ngút, người dân đã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức ứng cứu và báo sự việc lên cơ quan chức năng. (Ảnh: Danviet) Chính quyền huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Tĩnh điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới dập lửa. (Ảnh: Sggp) Tuy nhiên, do cửa hàng sửa chữa, làm lốp, kinh doanh thiết bị ô tô này có nhiều vật dụng dễ cháy, như săm lốp, bình ắc quy, đồ nhựa... làm ngọn lửa lan nhanh và bao trùm lớn gây khó khăn cho công tác dập lửa. (Ảnh: Congly) Khoảng 1h sau, ngọn lửa được khống chế nhưng toàn bộ đồ đạc, vật dụng ở tầng 1 của hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. (Ảnh: Sggp) Vụ hỏa hoạn đã làm ông L.D.Ư. và cháu H.A.Th. (7 tuổi) bị mắc kẹt trong đám cháy dẫn đến tử vong. (Ảnh: Congly) Hiện nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn đang làm cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh: Sggp) Bạc Liêu: Cháy dữ dội tại cửa hàng điện máy. (Nguồn: THĐT)

Sáng 28/3, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Hoàng Văn Chương - Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. (Ảnh: Plo) Theo đó, khoảng 2h sáng cùng ngày (28/3) tại cửa hàng sửa chữa, làm lốp, kinh doanh thiết bị ô tô 2 tầng ở địa bàn tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên do ông L.D.Ư. (73 tuổi) làm chủ bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn… (Ảnh: Plo) …ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực tầng 1 của cửa hàng rồi lan nhanh lên tầng 2 của cửa hàng. (Ảnh: Plo) Sau khi phát hiện đám cháy tại cửa hàng kinh doanh ô tô kèm theo cột khói bốc lên nghi ngút, người dân đã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức ứng cứu và báo sự việc lên cơ quan chức năng. (Ảnh: Danviet) Chính quyền huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Tĩnh điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới dập lửa. (Ảnh: Sggp) Tuy nhiên, do cửa hàng sửa chữa, làm lốp, kinh doanh thiết bị ô tô này có nhiều vật dụng dễ cháy, như săm lốp, bình ắc quy, đồ nhựa... làm ngọn lửa lan nhanh và bao trùm lớn gây khó khăn cho công tác dập lửa. (Ảnh: Congly) Khoảng 1h sau, ngọn lửa được khống chế nhưng toàn bộ đồ đạc, vật dụng ở tầng 1 của hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. (Ảnh: Sggp) Vụ hỏa hoạn đã làm ông L.D.Ư. và cháu H.A.Th. (7 tuổi) bị mắc kẹt trong đám cháy dẫn đến tử vong. (Ảnh: Congly) Hiện nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn đang làm cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh: Sggp) Bạc Liêu: Cháy dữ dội tại cửa hàng điện máy. (Nguồn: THĐT)