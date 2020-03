Tại nạn giao thông khiến 513 người tử vong trong tháng 3/2020

Theo thống kê của Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 3/2020 (từ ngày 15/2/2020 đến ngày 14/3/2020), toàn quốc xảy ra 1.099 vụ tai nạn giao thông khiến 513 người tử vong, 788 người bị thương. (Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Ninh Bình khiến một cán bộ cảnh sát tử vong vào ngày 13/3) So với tháng 2/2020, tăng 31 vụ tai nạn giao thông, giảm 21 người tử vong, giảm 25 người bị thương. (Hiện trường xe tải cán một cô gái tử vong ở tỉnh Bình Dương vào ngày 10/3. Ảnh: Nguoiduatin) Cùng thời gian trên, cả nước có 320.677 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý, lực lượng chức năng đã xử phạt 288,31 tỷ đồng, tạm giữ 50.616 ô tô, mô tô, xe máy. (Hiện trường xe đầu kéo cán một người phụ nữ tử vong tại tỉnh Bình Thuận vào ngày 7/3) So với tháng 2/2020, giảm 8 vụ, giảm 6 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 66,5 tỷ đồng. (Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong vào chiều 7/3 ở tỉnh Bình Định. Ảnh: Baogiathong) Trước đó, giữa tháng 3/2020 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. (Hiện trường tai nạn giao thông trên cầu Vĩnh Tuy vào sáng 6/3. Nguồn ảnh: Hanoimoi) Cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trên cả 3 tuyến giao thông là đường bộ, đường sắt và đường thủy, qua đó trấn áp tội phạm trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao ý thức người dân, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông. (Hiện trường xe tải cán người đàn ông tử vong tại quận 2, TP HCM ngày 4/3. Ảnh: Vietnamnet) Kế hoạch này bắt đầu từ ngày 15/3 đến hết ngày 15/4, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 100 của Chính phủ. (Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1A (TP HCM) sáng 3/3) 70% nguyên nhân tai nạn giao thông do rượu, bia. (Nguồn: VTC)

Theo thống kê của Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 3/2020 (từ ngày 15/2/2020 đến ngày 14/3/2020), toàn quốc xảy ra 1.099 vụ tai nạn giao thông khiến 513 người tử vong, 788 người bị thương. (Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Ninh Bình khiến một cán bộ cảnh sát tử vong vào ngày 13/3) So với tháng 2/2020, tăng 31 vụ tai nạn giao thông , giảm 21 người tử vong, giảm 25 người bị thương. (Hiện trường xe tải cán một cô gái tử vong ở tỉnh Bình Dương vào ngày 10/3. Ảnh: Nguoiduatin) Cùng thời gian trên, cả nước có 320.677 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý, lực lượng chức năng đã xử phạt 288,31 tỷ đồng, tạm giữ 50.616 ô tô, mô tô, xe máy. (Hiện trường xe đầu kéo cán một người phụ nữ tử vong tại tỉnh Bình Thuận vào ngày 7/3) So với tháng 2/2020, giảm 8 vụ, giảm 6 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 66,5 tỷ đồng. (Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong vào chiều 7/3 ở tỉnh Bình Định. Ảnh: Baogiathong) Trước đó, giữa tháng 3/2020 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. (Hiện trường tai nạn giao thông trên cầu Vĩnh Tuy vào sáng 6/3. Nguồn ảnh: Hanoimoi) Cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trên cả 3 tuyến giao thông là đường bộ, đường sắt và đường thủy, qua đó trấn áp tội phạm trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao ý thức người dân, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông. (Hiện trường xe tải cán người đàn ông tử vong tại quận 2, TP HCM ngày 4/3. Ảnh: Vietnamnet) Kế hoạch này bắt đầu từ ngày 15/3 đến hết ngày 15/4, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 100 của Chính phủ. (Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1A (TP HCM) sáng 3/3) 70% nguyên nhân tai nạn giao thông do rượu, bia. (Nguồn: VTC)