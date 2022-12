Hải Phòng: Nông dân nơm nớp lo đào nở sớm, ngóng rét đậm từng ngày

Những ngày cuối năm này, người trồng đào tại thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng đang cấp tập chuẩn bị cho vụ đào Tết. Là một trong những làng trồng đào có tiếng ở Hải Phòng, Đức Phong đã trở thành địa chỉ quen thuộc với những người chơi đào. Ông Nguyễn Văn Thăng, một hộ dân trồng đào lâu năm tại thôn Đức Phong đang cùng các nhân công khẩn trương vặt lá đào. Ông Thăng cho biết, hàng năm cứ cách Tết khoảng hơn một tháng là thời điểm phù hợp để người trồng đào vặt lá, chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tại ruộng của gia đình ông Thăng hiện có hơn 300 gốc đào. Ông đang thuê khoảng chục người để vặt lá, với chi phí 300 nghìn đồng/người/ngày. Vào vụ hoa, bình quân mỗi gốc đào ghép lâu năm sẽ có giá từ 3-5 triệu, tùy theo gốc. Những năm trước, sau vụ đào Tết, gia đình ông Thăng thu về vài trăm triệu. Mấy năm nay, do dịch Covid - 19, nên thu nhập từ việc trồng đào cũng giảm hẳn. Cũng theo ông Thăng: "Cuối năm thu về một khoản vài trăm triệu, tưởng là to nhưng thực ra trừ chi phí các loại đi thì cũng không được nhiều, hơn cấy lúa một chút. Trồng đào thực sự vất vả nhưng vì đam mê nên bao năm nay tôi vẫn duy trì...". Cùng chung đam mê chơi, trồng đào giống như ông Thăng, ông Hoàng Văn Thành, một hộ dân trồng đào tại thôn Đức Phong cho biết: "Trồng đào vất vả như nuôi con thơ vậy. Đầu năm tất bật đi thu mua gốc về trồng, cuối năm lại tất bật đánh đào lên bán... Để chăm sóc được một cây đào từ khi trồng xuống tới khi ra hoa cho kịp vụ Tết là cả một quá trình vất vả, công phu. Nếu không yêu đào thì không thể trồng được". Nói về vụ đào Tết năm nay, ông Thành lo lắng: "Thực sự đêm nằm lo nơm nớp, mùa đông năm nay rét ít, nắng ấm kéo dài thế này đào lại có nguy cơ nở sớm. Mong mãi cả năm mới được vụ đào mà thời tiết thế này thì rầu lắm. Hi vọng, sang tuần có rét độ chục hôm thì may ra mới kịp Tết". Cùng chung nỗi lo với ông Thành còn rất nhiều hộ dân trồng đào khác tại thôn Đức Phong cũng đang ngóng rét đậm từng ngày. >>> Mời độc giả xem thêm video Người trồng đào lo mất Tết vì đào nở sớm (Nguồn: VTV24)

Những ngày cuối năm này, người trồng đào tại thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng đang cấp tập chuẩn bị cho vụ đào Tết. Là một trong những làng trồng đào có tiếng ở Hải Phòng, Đức Phong đã trở thành địa chỉ quen thuộc với những người chơi đào. Ông Nguyễn Văn Thăng, một hộ dân trồng đào lâu năm tại thôn Đức Phong đang cùng các nhân công khẩn trương vặt lá đào. Ông Thăng cho biết, hàng năm cứ cách Tết khoảng hơn một tháng là thời điểm phù hợp để người trồng đào vặt lá, chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tại ruộng của gia đình ông Thăng hiện có hơn 300 gốc đào. Ông đang thuê khoảng chục người để vặt lá, với chi phí 300 nghìn đồng/người/ngày. Vào vụ hoa, bình quân mỗi gốc đào ghép lâu năm sẽ có giá từ 3-5 triệu, tùy theo gốc. Những năm trước, sau vụ đào Tết, gia đình ông Thăng thu về vài trăm triệu. Mấy năm nay, do dịch Covid - 19, nên thu nhập từ việc trồng đào cũng giảm hẳn. Cũng theo ông Thăng: "Cuối năm thu về một khoản vài trăm triệu, tưởng là to nhưng thực ra trừ chi phí các loại đi thì cũng không được nhiều, hơn cấy lúa một chút. Trồng đào thực sự vất vả nhưng vì đam mê nên bao năm nay tôi vẫn duy trì...". Cùng chung đam mê chơi, trồng đào giống như ông Thăng, ông Hoàng Văn Thành, một hộ dân trồng đào tại thôn Đức Phong cho biết: "Trồng đào vất vả như nuôi con thơ vậy. Đầu năm tất bật đi thu mua gốc về trồng, cuối năm lại tất bật đánh đào lên bán... Để chăm sóc được một cây đào từ khi trồng xuống tới khi ra hoa cho kịp vụ Tết là cả một quá trình vất vả, công phu. Nếu không yêu đào thì không thể trồng được". Nói về vụ đào Tết năm nay, ông Thành lo lắng: "Thực sự đêm nằm lo nơm nớp, mùa đông năm nay rét ít, nắng ấm kéo dài thế này đào lại có nguy cơ nở sớm. Mong mãi cả năm mới được vụ đào mà thời tiết thế này thì rầu lắm. Hi vọng, sang tuần có rét độ chục hôm thì may ra mới kịp Tết". Cùng chung nỗi lo với ông Thành còn rất nhiều hộ dân trồng đào khác tại thôn Đức Phong cũng đang ngóng rét đậm từng ngày. >>> Mời độc giả xem thêm video Người trồng đào lo mất Tết vì đào nở sớm (Nguồn: VTV24)