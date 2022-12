Hải Phòng: Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch trên 100 tỷ đồng

Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng . Bắt giữ các đối tượng ở Hải Phòng và TP HCM.

Triệu tập, bắt giữ 06 đối tượng trong đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

Qua công tác đấu tranh chuyên án xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Duy Khánh ở quận Hải An, TP Hải Phòng. Khánh nhận tài khoản đại lý tại trang “bong88”, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản nhỏ giao cho các đối tượng khác để thực hiện cá độ.

Ngày 02/12/2022, Ban Chuyên án đã chỉ đạo các lực lượng đồng loạt tiến hành triệu tập, bắt giữ 06 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1998, trú tại: số 1/20/299 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng; Hoàng Gia Bảo, sinh năm 1994, trú tại: Đông Xá, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng; Nguyễn Ngọc Đức, sinh năm 1997, trú tại: Sô 21/98/162 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng; Nguyễn Đức Bình, sinh năm 1988, trú tại: số 1/188 Trung Lực, Đằng Lâm, Hài An , Hải Phòng; Trần Công Huy, sinh năm 1996, trú tại: số 11 lô 113 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng và Nguyễn Hữu Thiện, sinh năm 1998, trú tại: chung cư Sunshine City Sài Gòn, đường Phú Thuận, phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, vi phạm quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự, phòng Cảnh sát hình sự CATP đã khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng vụ việc.

