Hải Phòng: Kiểm tra nồng độ cồn phát hiện tàng trữ trái phép ma túy

Trước đó, vào khoảng 12h55' ngày 7/11/2023, Tổ công tác gồm Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an huyện An Dương phối hợp Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an huyện Thuỷ Nguyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chéo chuyên đề nồng độ cồn tại Tỉnh lộ 352, xã Thiên Hương, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Đối tượng Nguyễn Doãn Hữu (X) cùng tang vật Khi Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn Nguyễn Doãn Hữu (SN 1994, trú tại Thôn 7, Kiền Bái, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS:15G1- 300.71 có biểu hiện nghi vấn, phát hiện trên người Nguyễn Doãn Hữu có 02 gói bột màu trắng (nghi là ma tuý dạng heroin), cùng 01 xi lanh và nước cất.



Tổ công tác bàn giao Nguyễn Doãn Hữu cùng phương tiện và tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an huyện Thuỷ Nguyên giải quyết theo quy định. Qua giám định, Công an huyện Thủy Nguyên xác định 02 gói bột màu trắng của Nguyễn Doãn Hữu là heroin có trọng lượng 0,25g.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã tạm giữ Nguyễn Doãn Hữu về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

