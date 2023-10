Hải Phòng: Đi vào đường cấm, lái xe bồn lộ giấy phép lái xe giả

Anh N.V.T vi phạm đi vào đường cấm xe tải trên 7,5 tấn và sử dụng giấy phép lái xe giả. Trước đó, vào khoảng 20h55' ngày 11/10/2023, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hải Phòng dừng kiểm tra xe bồn bê tông của Công ty Hùng Phát, biển kiểm soát 15H 019.51 do anh N.V.T (SN 1998, ở Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An) điều khiển.



Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện anh N.V.T vi phạm đi vào đường cấm xe tải trên 7,5 tấn. Khi yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe hạng C số 400219002345 do Sở Giao thông vận tải Nghệ An cấp, Tổ công tác đã kiểm tra và không tìm thấy thông tin về giấy phép này. Anh N.V.T khai nhận mua giấy phép lái xe giả trên mạng.

Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Hạ Lý, Cơ quan điều tra Công an quận Hồng Bàng thụ lý theo quy định.