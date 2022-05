Hải Phòng: Đang truy bắt đối tượng táo tợn cướp ngân hàng

Vụ cướp ngân hàng xảy ra vào khoảng 15h ngày 11/5, tại Phòng giao dịch một ngân hàng trên đường Lạch Tray, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Hình ảnh camera ghi lại.

Theo camera an ninh, đối tượng là nam giới, mặc quần áo màu đen, cao khoảng 1,7 m, đeo túi chéo sọc xanh và cầm theo một vật dài giống súng vào uy hiếp các nhân viên của phòng giao dịch. Thời điểm đó, các nhân viên ngân hàng đã ngồi xuống khu vực dưới bàn quầy lễ tân để đảm bảo an toàn.

Sau khi cướp, nghi phạm đi vào ngõ 72 Lạch Tray hướng ra ngõ Văn Minh (quận Lê Chân) và được một nam thanh niên khác đón bằng xe máy.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng) đã huy động tổ công tác phối hợp cùng Công an quận Lê Chân và Công an quận Ngô Quyền tới hiện trường điều tra, truy bắt đối tượng. Đồng thời, cơ quan chức năng đã cho phong toả, yêu cầu ngân hàng tạm dừng giao dịch để phục vụ điều tra. Hiện chưa rõ số tiền tên cướp đã lấy đi.

Vụ việc đang được làm rõ…

