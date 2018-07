Ngỡ ngàng lai lịch đối tượng mù hiếp dâm bé gái 6 tuổi

(Kiến Thức) - Cơ quan Công an TP Hải Phòng xác nhận, nghi phạm hiếp dâm bé gái 6 tuổi ở quận Hồng Bàng là cựu cán bộ công an, từng bị tai nạn giao thông dẫn tới mù và chấn thương sọ não.

Ngày 4/7, tờ Vietnamnet dẫn lời của Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng Phòng PC45, Công an TP Hải Phòng xác nhận, Cơ quan Công an vừa khởi tố vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại địa bàn phường Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng).



Nghi phạm hiếp dâm bé gái là Lương Thanh Thủy (32 tuổi) - cựu Công an công tác tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nạn nhân là cháu Phạm Ánh Ng. (6 tuổi, trú tại phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Ông H. và vợ của mình phản ánh vụ việc. Ảnh: Vietnamnet.

Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn – người phát ngôn Công an TP Hải Phòng cho biết thêm, Thủy từng bị tai nạn giao thông dẫn đến bị mù và chấn thương sọ não nên Cơ quan Công an đã cho bị can được tại ngoại.

Trước đó, ông Phạm Huy H. (47 tuổi, bố đẻ cháu Ng.) cho biết: “Khoảng 9h sáng 4/5, vợ chồng tôi có việc phải đi ra ngoài nên gửi cháu Ng. cho hàng xóm là bà Đỗ Thị Miến (bà Miến là mẹ đẻ của đối tượng Thủy). Khoảng một tiếng sau thì con gái tôi gọi điện khóc nức nở đòi bố mẹ đón về”.

Do mẹ của cháu Ng., bị mù bẩm sinh nên không thể quan sát được các biểu hiện của con. Đến khi ông H., gặng hỏi thì cháu bé mới kể lại việc bị Thủy xâm hại tình dục.

“Cháu nó bảo chú Thủy bảo đó là chơi trò bắn pháo hoa”- ông H.kể .