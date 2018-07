Ảnh: Cám cảnh cuộc sống ở "xóm chạy thận" những ngày nắng nóng

Hà Nội mấy ngày qua nắng nóng diễn ra liên tục, cuộc sống của những người dân ở " xóm chạy thận" tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) càng trở nên vất vả hơn khi mọi sinh hoạt của họ đều diễn ra trong căn phòng khép kín rộng khoảng 7-8m2. Xóm chạy thận Lê Thanh Nghị hiện có khoảng 100 người bệnh đang tạm trú tại đây. Tuy nhiên do những ngày qua thời tiết quá nóng nên họ chọn cách nán lại bệnh viện để tránh cái nóng thay vì trở về phòng trọ. Trong căn phòng nhỏ được lợp bằng mái tôn, hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng và bà Tạ Thị Sáu (quê ở Bắc Giang) nằm, ngồi nhấp nhổm vì không chịu nổi sức nóng, dù có 3 chiếc quạt nhỏ đều được bật. Chia sẻ với Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Mỗi tháng tiền chữa trị cho tôi mất khoảng 7 - 8 triệu đồng, vợ tôi làm nghề đồng nát thu nhập cũng chả được là bao nhiêu. Biết là ở phòng rất nóng nhưng cũng đành phải chấp nhận, không biết làm thế nào nữa". Cả hai chiếc quạt nhỏ đã cũ và hỏng đều được ông Hùng bật lên, nhưng không thể làm dịu đi sức nóng ngột ngạt bên trong căn phòng dưới thời tiết trên 40 độ C. Mọi sinh hoạt của gia đình anh Phạm Văn Điều (Nam Định) bên trong căn phòng vỏn vẹn khoảng 7m2 cũng vô cùng ngột ngạt. Anh Điều cho biết: “Ban ngày thời tiết nóng đã đành, tối đến phòng càng nóng hơn, mọi người đêm nào cũng như đêm nào không ai ngủ được”. Một số người bệnh lớn tuổi khác may mắn được người thân “đầu tư” cho chiếc quạt phun sương, nhưng cũng chỉ làm giảm bớt được phần nào hơi nóng trong căn phòng ngột ngạt. Một số gia đình khác không có điều kiện đành phải chế những chiếc vòi phun sương, hoặc chế những miếng xốp, dùng bạt dán trần phòng để giảm bớt hơi nóng Một số căn phòng che bằng mái tôn khác do quá nóng, người bệnh đành phải bỏ ra ngoài cho thoáng mát. Bên cạnh việc phải lo chữa trị bệnh tật, thì thời tiết nắng nóng càng khiến cuộc sống của những người dân ở xóm chạy thận Lê Thanh Nghị vất vả, khó khăn hơn.

