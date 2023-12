Hải Phòng: 603 đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên chậm đóng, nợ BHXH

UBND TP Hải Phòng đã ban hành Văn bản số 3068/UBND-VX về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

Tính đến ngày 30/11/2023, Hải Phòng có 603 đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên chậm đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài từ 02 tháng trở lên với số tiền 662,1 tỷ đồng. Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, UBND TP giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Công an TP, Liên đoàn Lao động thành phố... tích cực phối hợp với BHXH TP tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý trong việc thực hiện nghiêm Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động và thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật để giảm tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; yêu cầu đóng đủ cho người tham gia BHXH thuộc diện phải tham gia tại các đơn vị sử dụng lao động; xử phạt nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp cố tình vi phạm trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Cơ quan công an các cấp phối hợp với cơ quan BHXH nắm tình hình, xem xét đưa một số đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT xử lý theo quy định.