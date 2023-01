Hải Dương: Uống rượu xong, người đàn ông đâm tử vong chủ sạp thịt lợn

Ngày 12/1, Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra sáng cùng ngày tại khu vực ngã tư chợ khu dân cư Nghĩa Vũ (phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, Hải Dương).



Thông tin ban đầu, vào 9h30 sáng 12/1, tại khu vực ngã tư chợ khu dân cư Nghĩa Vũ, Nguyễn Văn Huyên (SN 1974, khu dân cư Nghĩa Vũ, phường An Sinh) đã dùng dao bầu đâm vào người anh Nguyễn Văn Giáp (SN 1984, trú tại phường An Phụ, thị xã Kinh Môn). Anh Giáp sau đó đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn trong tình trạng nguy kịch nhưng sau đó đã tử vong.

Khu vực xảy ra sự việc.

Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan CS ĐT Công an thị xã Kinh Môn đã phối hợp với Công an phường An Sinh bảo vệ hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng, bắt giữ Nguyễn Văn Huyên. Cảnh sát cũng thu giữ con dao bầu gây án để phục vụ điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, Huyên cùng anh Dũng (SN 1983) đều ở khu dân cư Nghĩa Vũ đi bộ từ nhà đến khu vực ngã tư chợ tại địa phương ngồi uống rượu. Hai người ngồi cách bàn bán thịt lợn của anh Nguyễn Văn Giáp khoảng 5 m.

Sau khi uống rượu xong, anh Dũng về trước. Huyên ngồi lại thì nhớ đến chuyện vào buổi trưa ngày 10/1, Huyên bị anh Giáp dùng tay chân đánh làm xây xát cơ thể tại quầy bán thịt. Huyên liền nảy sinh ý định đâm anh Giáp để trả thù. Huyên đến bàn bán thịt của anh Giáp, lấy con dao bầu ở đây đâm vào ngực anh này. Anh Giáp bỏ chạy được khoảng 15m thì gục xuống đường. Người dân khẩn trương đưa anh Giáp đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game