Hải Dương: Triệt xóa “ổ nhóm” gần 20 đối tượng nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 29/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an TP Chí Linh vừa triệt xóa ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có gần 20 đối tượng do Lê Thị Phượng (SN 1985, ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) là chủ mưu, cầm đầu.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Công an TP Chí Linh bắt giữ 17 đối tượng nữ tham gia đường dây lừa đảo trên gồm: Ngô Thị Kim Yến (huyện Thường Xuân), Bùi Thị Yến (huyện Triệu Sơn), các đối tượng còn lại đều ở huyện Thọ Xuân gồm Nguyễn Thị Thảo, Phạm Thị Thanh Xuân, Nguyễn Ngọc Ánh, Ngô Thị Nga, Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Hồng, Lê Thị Linh, Lê Thị Phương, Lê Thị Lan Anh, Ngô Thị Kim Oanh, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Lan, Đỗ Thị Giang, Hà Trang, Lê Thị Yến và Lê Thị Vân Anh. Các đối tượng trên đều liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Lê Thị Phượng chủ mưu, cầm đầu.

Điều tra ban đầu, từ tháng 4/2023 đến tháng 11/2023, Phượng đã thuê nhà của một người dân tại Đội 4, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời thuê các đối tượng trong đường dây đến làm. Công việc của các đối tượng này là đóng giả nhân viên tư vấn của ngân hàng hoặc nhân viên bán hàng sau đó gọi điện cho khách hàng có nhu cầu vay vốn, hoặc tư vấn mua hàng trúng thưởng xe máy SH có giá trị cao.

Đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn, Phượng sẽ hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay số tiền từ 20 triệu đến 50 triệu đồng, sau đó lấy lý do yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tiền vay và một số loại thuế phí, Phượng yêu cầu khách hàng chuyển khoản số tiền bảo hiểm và thuế phí này để chiếm đoạt.

Đối tượng Lê Thị Phượng tại cơ quan Công an

Đối với hình thức bán đồ gia dụng, thực phẩm chức năng trúng thưởng xe máy, sau khi có được thông tin người mua hàng trên mạng và mã dự thưởng của họ, Phượng cho nhân viên gọi điện đến những người này thông báo họ trúng thưởng xe máy SH, sau đó yêu cầu người mua hàng phải đóng các khoản tiền qua tài khoản ngân hàng do Phượng cung cấp như: làm giấy tờ xe, phí cấp phép vận chuyển, hoặc nộp tiền phí quy đổi từ xe sang tiền mặt (hình thức này, áp dụng đối với người không muốn nhận xe - mức thưởng được các đối tượng báo cao hơn giá trị của xe SH). Vì nhẹ dạ, cả tin, không ít người đã bị bọn chúng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh xác định có 13 người ở 8 tỉnh, thành phố trong nước đã bị các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Trong đó, trên địa bàn TP Chí Linh, một nạn nhân nữ hơn 60 tuổi đã bị bọn chúng lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 50 triệu đồng với hình thức mua hàng trúng thưởng xe SH.

Công an TP Chí Linh cho biết, đa số các nạn nhân của đường dây này đều là những người cao tuổi, nhưng mới tiếp cận việc sử dụng mạng xã hội, khi thấy các lời mời, quảng cáo trên các trang mạng, do không tìm hiểu kỹ thông tin nên đã tham gia hoặc đăng ký các gói dịch vụ vay vốn hoặc mua hàng trên mạng, lợi dụng việc này, các đối tượng trong đường dây đã tìm cách mua bán, trao đổi thông tin khách hàng mà họ đã thực hiện các giao dịch trên mạng hoặc các dịch vụ khác, từ đó các đối tượng trong đường dây lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm vào số khách hàng này.

Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 16 đối tượng liên quan trong vụ án này, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn: tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.