Hải Dương: Sinh nhật, cô gái nhờ người đi mua ma túy về… đãi bạn

Ngày 15/8, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đối với Vàng Thị Lợi (sinh năm 2004, HKTT tại xã Trung Thịnh, huyện Xín Mần, Hà Giang, hiện ở nhà số 14/232, đường Nguyễn Văn Linh (TP Hải Dương) cùng hai bị can Nguyễn Tuấn Thinh (sinh năm 1995) và Trần Văn Tập (sinh năm 1992) cùng ở thôn Cao Xá (xã Cao An, huyện Cẩm Giàng) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị can Vàng Thị Lợi.

Trước đó, khoảng 22h ngày 8/8, Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với Công an xã Cao An kiểm tra, phát hiện tại phòng hát VIP3, tầng 3 của quán karaoke Gold Club ở thôn Cao Xá có 21 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng trong độ tuổi từ 16 - 34 đến từ các tỉnh Hải Dương, Hà Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Yên Bái, Nghệ An và Quảng Ninh.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1,432 g ketamine do các đối tượng cất giấu trong 2 túi nilon và còn trên đĩa sứ (2 túi nilon là 1,281 g, trên đĩa sứ là 0,151g). Kết quả test nhanh cho thấy 15 trường hợp dương tính với ma túy.

Tại cơ quan công an, Vàng Thị Lợi khai hôm đó đúng ngày sinh nhật của mình đã nhờ Nguyễn Tuấn Thinh và Trần Văn Tập mua hộ ma túy về đãi bạn. Tập đã chuyển tiền cho Thinh đi mua ma túy. Tổng số ma túy đối tượng Lợi nhờ Thinh, Tập mua hộ là 10 viên thuốc lắc và 4 chỉ ke với số tiền 7,7 triệu đồng. Khi các đối tượng đang say sưa bay lắc thì bị phát hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

