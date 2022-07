Hải Dương: Sét đánh khiến hơn 6000 con gà bị chết

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống chiều 21/7, ông Bùi Văn Lượng – Chủ tịch UBND xã Thượng Quận (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, trong lúc mưa to rạng sáng cùng ngày, sét đã đánh vào trang trại gà nhà bà Bùi Thị Thúy tại thôn Quế Lĩnh. Hơn 6000 con gà đã bị chết do hệ thống quạt làm mát tại trang trại bị hỏng do sét đánh.

Đàn gà hơn 6000 con chết do bị sét đánh.

Theo Chủ tịch xã Thượng Quận, khi nhận được tin báo, đại diện chính quyền địa phương đã tới hiện trường xác minh vụ việc, động viên gia đình bà Thúy. Đàn gà bị sét đánh chết đều ở lứa được xuất chuồng, trọng lượng từ 2,8-3 kg/con. Ước tính gia đình bà Thúy thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng.

“Nguyên nhân do sét đánh vào hệ thống điện khiến toàn bộ hệ thống quạt mát bị hỏng, ngưng hoạt động khiến hơn 6000 con gà bị chết”, ông Lượng thông tin.

Được biết, đến hơn 12h cùng ngày, hơn 2 tấn gà chết đã được chủ hộ xuất bán cho trang trại nuôi thủy sản mua về làm thức ăn cho cá, ba ba. UBND xã Thượng Quận cũng đã báo cáo với thị xã Kinh Môn và đề xuất phương án hỗ trợ chủ trang trại, nhằm giúp gia đình giảm bớt một phần thiệt hại.

