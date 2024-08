Hải Dương sẽ báo cáo Thủ tướng về KĐT phía tây tăng hơn 32ha

Tại phiên họp UBND tỉnh Hải Dương chiều 1/8, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các giải pháp giải quyết các vướng mắc liên quan đến xác định ranh giới, diện tích đất thuộc dự án Khu Thương mại - Du lịch - Văn hóa và Đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương.



Báo cáo của Tổ công tác rà soát ranh giới khu phía tây thành phố Hải Dương, Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội được giao làm chủ đầu tư 2 dự án gồm Khu đô thị mới phía Đông, khu đô thị mới phía Tây Nam Cường, thành phố Hải Dương.

Dự án khu đô thị mới phía Tây Nam Cường có 7 tuyến đường giao thông chính gồm đại lộ Võ Nguyên Giáp, các đường Tứ Minh, Hoàng Quốc Việt, Thanh Bình, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh), diện tích 44,22 ha theo Quyết định tạm giao đất số 92/QĐ- TTg ngày 20/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là dự án tạo quỹ đất để đổi 7 tuyến đường giao thông chính, diện tích 331,6 ha theo Quyết định giao đất số 353/QĐ-TTg ngày 1/4/2003 và Quyết định giao đất số 704/QĐ-TTg ngày 25/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án đã nhiều lần được UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư.

Thực tế, diện tích 7 tuyến đường đã tăng 4,1 ha, lên 48,33 ha. Phần diện tích tăng này đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép khi quyết toán quy đổi về cùng mặt bằng giá trị tại thời điểm giao nhà đầu tư thực hiện đối với phần kinh phí bổ sung, phát sinh này và được tính vào giá trị công trình để thanh toán quỹ đất đối với nhà đầu tư. Phần diện tích đã thi công 47,6 ha. Diện tích chưa giải phóng mặt bằng 0,64 ha.

Với khu đô thị phía tây thành phố Hải Dương, theo hồ sơ, diện tích khu đô thị hiện nay là 325,29 ha, giảm 6,28 ha so với quyết định giao đất của Thủ tướng Chính phủ (do UBND tỉnh thu hồi 32,32 ha trong ranh giới các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và giao thêm 26,04 ha ngoài ranh giới các quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Theo hiện trạng thì diện tích khu đô thị hiện nay là 363,92 ha, tăng 32,35 ha so với quyết định giao đất của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu cần xây dựng báo cáo chi tiết của UBND tỉnh Hải Dương để lập tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó gồm 4 nội dung chính gồm đánh giá, làm rõ thực trạng quá trình triển khai dự án, từ quy hoạch, giao đất đến ranh giới đất, cơ chế tài chính; những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; tồn tại, khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị. Ngoài ra, cần lập các phụ lục báo cáo kèm theo tờ trình.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, TP Hải Dương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan trong 10 ngày khẩn trương xây dựng tờ trình để báo cáo lại UBND tỉnh, làm cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình Thủ tướng Chính phủ .

Với hạng mục triển khai mới (khu Đảo Ngọc, 2 cây cầu ra kết nối), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, TP Hải Dương và các đơn vị liên quan phối hợp chủ đầu tư khẩn trương thực hiện.