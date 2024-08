Bắt nhóm đối tượng sử dụng trẻ dưới 16 tuổi để livestream khiêu dâm

Ngày 2/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Gio Linh - triệt phá đường dây hoạt động theo hình thức sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.



Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một ứng dụng quốc tế, có hoạt động livestream thực hiện các cuộc gọi có nội dung khiêu dâm, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Qua điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 10/7, ban chuyên án đã tiến hành triệu tập, làm rõ hành vi vi phạm của 20 đối tượng liên quan (trong đó có 1 đối tượng ở tỉnh Thái Nguyên và 19 đối tượng ở tỉnh Quảng Trị), thu giữ 37 ĐTDĐ, 1 máy tính xách tay, cùng nhiều thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội.

Ảnh minh họa.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng và củng cố hồ sơ xử lý 18 đối tượng còn lại.

Trước thành tích triệt phá chuyên án nói trên, Công an tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng số tiền 10 triệu đồng cho Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; 5.000.000 đồng cho mỗi đơn vị gồm: Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra và Công an huyện Gio Linh.

Hiện, chuyên án đang được Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

