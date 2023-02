Hải Dương: Nhiều vi phạm quản lý đất đai ở xã An Thượng

Thanh tra tỉnh Hải Dương đã ban hành kết luận thanh tra đột xuất việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, xử lý đất dôi dư, xen kẹp tại UBND xã An Thượng (TP Hải Dương) từ năm 2015 đến tháng 6/2021. Qua đó chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý đất đai của UBND xã An Thượng.

Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp vi phạm đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

San lấp, xây dựng công trình Trung tâm dạy nghề Thịnh Vượng 66 là vi phạm lớn

Thanh tra tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian qua, trên địa bàn xã An Thượng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xảy ra một số vụ việc liên quan đến đất đai, các cơ quan đã phản ánh trên nhiều số báo. Các vụ việc báo chí phản ánh liên quan đất đai tại xã An Thượng đã được Chủ tịch UBND TP Hải Dương kịp thời xem xét, giải quyết.

Kết luận thanh tra nêu rõ, đối với việc vi phạm trật tự xây dựng, đất đai liên quan hoạt động xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo, sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66 (viết tắt là Công ty Thịnh Vượng 66), Chủ tịch UBND TP Hải Dương đã ban hành kết luận 490.

Theo đó, Công ty Thịnh Vượng 66 xây dựng các công trình làm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66 tại khu đất của thôn Trác Châu thuộc tờ bản đồ số 6 không có giấy phép xây dựng, thực hiện lấn, chiếm và sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, việc san lấp, xây dựng công trình là vi phạm lớn và công khai trong thời gian dài mà không được ngăn chặn, xử lý kịp thời, kiên quyết.

Trách nhiệm trong việc để xảy ra sai phạm trên là do cán bộ quản lý, chuyên môn của UBND xã An Thượng không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, buông lỏng quản lý và thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát của Đội Kiểm tra quy tắc - Quản lý trật tự đô thị thành phố. Khi được Phó Chủ tịch UBND TP giao nhiệm vụ để xử lý vi phạm, triển khai biện pháp cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm thuộc dự án trên nhưng các phòng, ban đơn vị của thành phố chưa nghiêm túc thực hiện dẫn đến nay chưa được thực hiện triệt để.

Đối với vụ việc liên quan đến hộ ông Nguyễn Xuân Hán và bà Vũ Thị Sau xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, Thanh tra tỉnh Hải Dương kết luận ,hộ ông Hán, bà Sau đã vi phạm hành lang bảo vệ đê điều do đổ chất thải xây dựng và vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất do xây dựng nhà lấn sang đất người khác; vi phạm quy định về xây nhà trông coi trên đất nông nghiệp. Đến nay, UBND TP Hải Dương đang tiến hành cưỡng chế việc xây dựng nhà trên đất nông nghiệp chuyển đổi không đúng quy định.

Trong kết luận, Thanh tra tỉnh Hải Dương cũng chỉ rõ một số vụ vi phạm khác tại xã An Thượng.

Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại xã An Thượng

Kết luận Thanh tra nêu rõ, công tác quản lý đất đai của UBND xã An Thượng còn một số thiếu sót, chưa chặt chẽ, còn để xảy ra một số vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, có hành vi lấn chiếm đất công. Chưa xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai.

Đáng chú ý, UBND xã An Thượng báo cáo hàng năm không có vi phạm về đất đai. Tuy nhiên, kiểm tra qua báo cáo UBND xã An Thượng trình tại kỳ họp HĐND xã hàng năm cho thấy năm nào địa phương cũng lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt với tổng cộng 27 trường hợp vi phạm tự lấn ao khoán, xây dựng công trình trên đất giao thông...

Thanh tra tỉnh Hải Dương cho rằng, việc báo cáo số liệu với Đoàn Thanh tra là chưa đúng với hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Đoàn. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính xã thời điểm thanh tra.

Bên cạnh đó, xã An Thượng chưa thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai. Việc lưu trữ hồ sơ địa chính của UBND xã An Thượng chưa đầy đủ. Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác chuyển mục đích sử dụng đất, xử lý đất dôi dư của xã An Thượng tại Phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Hải Dương chưa khoa học, chưa đầy đủ, còn thiếu một số hồ sơ, tài liệu theo quy định.

Một số văn bản thiết lập chưa chính xác như không ghi đầy đủ số, ngày, tháng, năm, thiếu họ tên chức danh người có thẩm quyền ký ban hành, ghi nhầm lẫn địa chỉ thửa đất, cơ quan ban hành, nhầm lẫn về loại đất, thời hạn sử dụng đất, không thống nhất nội dung trong cùng một văn bản. Một số trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp chuyển đổi tại xã An Thượng chưa được xử lý kịp thời, giải quyết dứt điểm.

Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hải Dương chưa kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai đối với UBND các xã An Châu và Thượng Đạt (nay là xã An Thượng), dẫn đến không phát hiện thiếu sót của UBND xã An Thượng trong việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai hằng năm. Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của đoàn thanh tra chưa đúng với hồ sơ, tài liệu cung cấp cho đoàn thanh tra…

Từ những sai phạm được chỉ ra trong kết luận Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương kiến nghị Chủ tịch UBND xã An Thượng và công chức địa chính xã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong kết luận thanh tra. Kiên quyết xử lý dứt điểm, kịp thời những vụ việc vi phạm liên quan đến đất đai trên địa bàn xã UBND xã An Thượng.

Đồng thời, chỉ đạo cán bộ chuyên môn có liên quan khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý đất đai đối với các nội dung đã nêu trong kết luận thanh tra.

Thanh tra tỉnh Hải Dương cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hải Dương chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã An Thượng, tham mưu giải quyết dứt điểm những vụ việc vi phạm liên quan đến đất đai trên địa bàn xã An Thượng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố…

