Hải Dương: Nhà dân bị hỏa hoạn nghi bị sét đánh, thiệt hại nhiều tài sản

Chiều 25/9, một lãnh đạo thị trấn Thanh Miện cho biết, khoảng 1h sáng cùng ngày, tại địa bàn thị trấn Thanh Miện có mưa dông khá lớn. Trong lúc mưa to, sấm sét thì nhà anh Nguyễn Xuân Tầu (đường Tuệ Tĩnh, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện) xảy ra hoả hoạn, nghi bị sét đánh trúng. Theo anh Tầu cho biết, thời điểm trên, khi đang nằm ngủ, anh nghe tiếng nổ lớn, sau đó, nhiều thiết bị điện tử trong nhà bắt đầu bốc cháy dữ dội. Do ở nhà dưới nên anh Tầu đã kịp chạy thoát ra ngoài. Vụ hỏa hoạn không gây thiệu hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn 4 xe máy. Toàn bộ bàn ghế, ti vi, tủ lạnh và các thiết bị sinh hoạt khác đều bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính gần 200 triệu đồng. Nhận được tin báo, đại diện chính quyền địa phương và lực lượng công an đã tới hiện trường xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Được biết, anh Tầu có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất sớm và đang thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong số tài sản bị thiêu rụi có 4 chiếc xe máy là của người khác để nhờ. Bộ bàn ghế bị cháy hư hỏng. 4 chiếc xe máy bị cháy trơ khung. Nhiều xe máy chỉ còn là đống sắt vụn. Một chiếc xe ga chỉ còn khung sau vụ cháy. Thiết bị lọc nước cũng hư hỏng. Gạch nát nền bị hư hỏng do vụ cháy.

Chiều 25/9, một lãnh đạo thị trấn Thanh Miện cho biết, khoảng 1h sáng cùng ngày, tại địa bàn thị trấn Thanh Miện có mưa dông khá lớn. Trong lúc mưa to, sấm sét thì nhà anh Nguyễn Xuân Tầu (đường Tuệ Tĩnh, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện) xảy ra hoả hoạn, nghi bị sét đánh trúng. Theo anh Tầu cho biết, thời điểm trên, khi đang nằm ngủ, anh nghe tiếng nổ lớn, sau đó, nhiều thiết bị điện tử trong nhà bắt đầu bốc cháy dữ dội. Do ở nhà dưới nên anh Tầu đã kịp chạy thoát ra ngoài. Vụ hỏa hoạn không gây thiệu hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn 4 xe máy. Toàn bộ bàn ghế, ti vi, tủ lạnh và các thiết bị sinh hoạt khác đều bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính gần 200 triệu đồng. Nhận được tin báo, đại diện chính quyền địa phương và lực lượng công an đã tới hiện trường xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Được biết, anh Tầu có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất sớm và đang thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong số tài sản bị thiêu rụi có 4 chiếc xe máy là của người khác để nhờ. Bộ bàn ghế bị cháy hư hỏng. 4 chiếc xe máy bị cháy trơ khung. Nhiều xe máy chỉ còn là đống sắt vụn. Một chiếc xe ga chỉ còn khung sau vụ cháy. Thiết bị lọc nước cũng hư hỏng. Gạch nát nền bị hư hỏng do vụ cháy.