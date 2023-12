Hải Dương: Nam sinh 14 tuổi cầm đầu nhóm cướp manh động ban đêm

Ngày 15/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Lê Công C. (14 tuổi, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, hiện ở phường Thanh Bình, TP Hải Dương); Nguyễn Thị Diễm Q. (18 tuổi, trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, bạn gái của C.); Nguyễn Minh Th. (15 tuổi, trú tại xã Quang Minh, huyện Gia Lộc) và Nguyễn Tú A. (16 tuổi, trú tại xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Cơ quan công an xác định, Lê Công C là đối tượng cầm đầu, chủ mưu. Điều tra cho thấy, chiều 4/12, C đi xe máy chở bạn gái là Q đến nhà Nguyễn Minh Th chơi. Thời điểm đó, Tú A cũng đang ở nhà của Th.

Các đối tượng trong vụ án.

Tại đây, nhóm của C đã cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch đi cướp xe máy và xe đạp điện của người đi đường. Sau đó, nhóm đối tượng trên mang theo vỏ chai bia thủy tinh, phân công Th là người điều khiển phương tiện.

Khoảng 19h cùng ngày, khi đi sang địa bàn xã Quang Khải (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) nhóm này đã dùng hung khí mang theo uy hiếp và cướp 2 chiếc điện thoại di động và tiền của hai người đi đường là cháu L.G.H và cháu V.V.D, cùng sinh năm 2008, cùng ở xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Đến khoảng 21h15 tối cùng ngày, khi đến địa phận thôn Bá Đông (xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), nhóm này tiếp tục dùng vũ lực và vỏ chai bia đe doạ, khống chế, cướp xe máy điện nhãn hiệu Before All của hai cháu N.Đ.L (SN 2007) và N.Đ.L.N (SN 2008) cùng cư trú tại thôn Vạc (xã Thái Học, huyện Bình Giang) rồi tẩu thoát.

Xe máy điện cướp được, các đối tượng đem sang địa bàn thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương bán được 2,6 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bình Giang đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương tiến hành điều tra làm rõ và bắt giữ được các đối tượng trong nhóm.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do cần tiều tiêu xài, nên cả nhóm đã cùng bàn bạc, thống nhất đi cướp tài sản rồi đem bán lấy tiền để ăn chơi.

Bản thân, các đối tượng chưa từng có tiền án, tiền sự. Trước khi bị bắt, C vẫn đang theo học tại một trường THCS trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Các đối tượng còn lại, có trường hợp tự bỏ học, có trường hợp do ý thức kém trong học tập rèn luyện nên đã bị các nhà trường cho thôi học.

Cơ quan công an nhận định, mặc dù các đối tượng trong vụ việc tuổi đời còn rất trẻ chưa từng có tiền án, tiền sự, có đối tượng còn đang theo học cấp II (THCS) nhưng đã có phương thức, thủ đoạn, thực hiện hành vi vô cùng manh động, liều lĩnh.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng trong vụ án về tội “Cướp tài sản”, theo khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ việc và các đối tượng theo quy định của pháp luật.