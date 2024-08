Hải Dương lên phương án đấu giá Dự án Chợ dân sinh và TTTM An Lưu

Tại cuộc họp UBND tỉnh Hải Dương tháng 8 (lần 1), ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khi cho ý kiến về kết quả xác định giá trị các công trình đã xây dựng tại Dự án Chợ dân sinh và trung tâm thương mại An Lưu (thị xã Kinh Môn) đã thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng và của UBND thị xã Kinh Môn. Đồng thời giao UBND thị xã Kinh Môn, chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án đấu giá Dự án trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Dự án Chợ dân sinh và trung tâm thương mại An Lưu

Theo báo cáo số 965 của UBND thị xã Kinh Môn về kết quả xác định giá trị các công trình đã xây dựng tại Dự án Chợ dân sinh và trung tâm thương mại An Lưu, tổng chi phí đầu tư xây dựng dự án là hơn 256,4 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật là hơn 20,6 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng công trình thương mại, chợ dân sinh là hơn 38,1 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng các công trình thương mại là hơn 197,7 tỷ đồng.

Đến nay, tổng chi phí công trình đã đầu tư xây dựng là hơn 75,8 tỷ đồng, trong đó, chi phí đã đầu tư xây dựng công trình HTKT là hơn 3,4 tỷ đồng, chi phí đã đầu tư xây dựng công trình TM – chợ dân sinh là hơn 32,4 tỷ đồng, chi phí đã đầu tư xây dựng các công trình thương mại là hơn 38,9 tỷ đồng.

Tổng chi phí chưa đầu tư xây dựng dự án là hơn 180,6 tỷ đồng, trong đó, chi phí chưa đầu tư xây dựng công trình HTKT là hơn 17,1 tỷ đồng, chi phí chưa đầu tư xây dựng công trình TM-Chợ dân sinh là hơn 5,6 tỷ đồng, chi phí chưa đầu tư xây dựng các công trình thương mại là hơn 157,8 tỷ đồng.

Theo UBND thị xã Kinh Môn, các công trình đã xây dựng tại Dự án đầu tư xây dựng Chợ dân sinh và Trung tâm thương mại An Lưu được Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Hải Dương đo đạc, kiểm tra vị trí và UBND thị xã đã báo cáo sự phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt tại Công văn số 580 ngày 20/5/2024. UBND thị xã cũng đã báo cáo đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy hoạch xây dựng được duyệt và phù hợp với yêu cầu của dự án tại Công văn số 737 ngày 20/6/2024.

Báo cáo của Sở Xây dựng Hải Dương mới đây cho biết, các hạng mục công trình phù hợp với quy hoạch gồm: Hạng mục công trình Hạ tầng kỹ thuật, gồm san nền; tường kè; đường giao thông; bãi đỗ xe; thoát nước mưa; thoát nước thải; cấp nước; cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng; thông tin liên lạc; cây xanh (một số công việc của hạng mục HTKT chưa hoàn thiện).

Đối với hạng mục công trình chợ dân sinh, tại thời điểm kiểm tra đã xây dựng hoàn thành chợ dân sinh có quy mô 2 tầng, diện tích xây dựng thực tế là 2.294,0m2. Hạng mục công trình thương mại, gồm: TM - 01: có 4 công trình đã xây dựng xong phần thô với quy mô 3 tầng 1 tum và 16 công trình đã xây dựng xong phần móng; TM - 2: có 14 công trình đã xây dựng xong phần thô với quy mô 3 tầng 1 tum; TM - 03: có 25 công trình đã xây dựng xong phần móng; TM - 04: có 08 công trình đã xây dựng xong phần thô với quy mô 3 tầng 1 tum và 8 công trình đã xây dựng xong phần móng.

Tháng 5/2024, UBND thị xã Kinh Môn cũng có công văn 580A về việc rà soát, đánh giá chi tiết sự phù hợp với quy hoạch xây dựng tại Dự án Chợ dân sinh và trung tâm thương mại An Lưu, thị xã Kinh Môn; Tháng 6/2024, đơn vị này có công văn báo cáo và xin ý kiến xác định giá trị các công trình đã xây dựng đề xuất tồn tại tại Dự án Chợ dân sinh và Trung tâm thương mại An Lưu, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn.

Trước đó, tháng 10/2023, Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, Dự án Chợ dân sinh và trung tâm thương mại An Lưu (phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) được xem là một trong những dự án trọng điểm về phát triển trung tâm thương mại của thị xã Kinh Môn trong lộ trình xây dựng đô thị loại III và trở thành TP Kinh Môn. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện dự án này đã xảy ra nhiều sai phạm.

Dự án Chợ dân sinh và trung tâm thương mại An Lưu có diện tích 23.993,2 m2 tại vị trí khu đất bám mặt đường Nguyễn Trãi đến sông Kinh Thầy (phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, Hải Dương). Dự án có quy mô xây dựng gồm 1 khu chợ trung tâm 3.887,52 m2, 4 tòa nhà thương mại cao 4-5 tầng với tổng diện tích 8.526,98 m2, còn lại là công trình phụ trợ, giao thông, cây xanh. Thời điểm tháng 10/2023, tại vị trí triển khai dự án chợ dân sinh và trung tâm thương mại An Lưu hiện đã xây dựng các công trình như cổng chào, đường giao thông nội bộ, khu chợ dân sinh hơn 3800m2 và 3 tòa nhà thương mại với các căn hộ liền kề, một tòa nhà khác hiện đã triển khai thi công xong phần móng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai Dự án Chợ dân sinh và Trung tâm thương mại An Lưu đến nay đang có các tồn tại, vi phạm. Thời điểm đó, trong báo cáo, Sở TN&MT Hải Dương cho rằng, UBND thị xã Kinh Môn chưa thu hồi quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 chỉ định Công ty TNHH Đức Dương là đơn vị tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng Chợ dân sinh và Trung tâm thương mại An Lưu. UBND thị xã Kinh Môn triển khai các việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng trong khi chưa có dự án đầu tư (hoặc chủ trương dự án đầu tư) được phê duyệt. Kinh phí giải phóng mặt bằng không do ngân sách nhà nước mà do Công ty TNHH Đức Dương chi trả.

Đáng chú ý, UBND thị xã Kinh Môn để việc xây dựng công trình diễn ra trong khi chưa có dự án đầu tư được phê duyệt, chưa lựa chọn được chủ đầu tư. Hiện trên khu đất đã có các công trình xây dựng. UBND thị xã Kinh Môn đã xác định một phần các công trình này do Công ty Cổ phần Burwitz xây dựng nên đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 41 ngày 7/3/2022.

Sở TN&MT Hải Dương cho rằng, một trong những nguyên nhân các vi phạm trên là do Công ty TNHH Đức Dương chưa hiểu đúng pháp luật, nóng vội trong triển khai dự án, có tâm lý chủ quan, cho rằng công ty là chủ dự án theo Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 24/11/2020, số 1154/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND thị xã Kinh Môn nên đã nhanh chóng, tích cực thực hiện các công việc để sớm có mặt bằng thi công dự án.

Tại cuộc họp tháng 11/2023 lần 7, UBND tỉnh Hải Dương đã xem xét phương án triển khai kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về dự án Chợ dân sinh và Trung tâm thương mại An Lưu (phường An Lưu, thị xã Kinh Môn).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản kết luận về nội dung này cho biết, UBND tỉnh Hải Dương cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương về phương án triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Dự án Chợ dân sinh và Trung tâm thương mại An Lưu.

Thời điểm đó, UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến hoàn thiện báo cáo. Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thị xã Kinh Môn thuê đơn vị có chức năng tổ chức kiểm định, đánh giá sự phù hợp của các công trình đã xây dựng với quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành; xác định giá trị tại thời điểm kiểm định đối với công trình phù hợp quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống ngày 22/8, lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn cho biết, những vướng mắc liên quan Dự án Chợ dân sinh và trung tâm thương mại An Lưu đã được UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo, xử lý và báo cáo Ban Thường vụ.

