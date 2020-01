Hải Dương: Lái xe “nói không với kiểm tra nồng độ cồn”, xe bị cẩu về đồn xử lý

“Tự xưng công an nghỉ hưu” chống đối kiểm tra nồng độ cồn



Kể từ ngày 1/1/2020, kể từ khi Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực, lực lượng CSGT tỉnh Hải Dương đã đồng loạt kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Bên cạnh việc nhiều người dân đã nhận thức được những tác hại của việc sử dụng bia rượu, ủng hộ và chấp hành nghiêm quy định tại nghị định 100 thì thực tế vẫn còn tình trạng người điều khiển phương tiện không hợp tác, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, thậm chí có hành động, thái độ chồng lại cán bộ, chiến sĩ thi hành nhiệm vụ.

Tối ngày 7/1, ghi nhận của PV Kiến Thức tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của Tổ công tác Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động, Công an TP Hải Dương lập để xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo luật Phòng chống tác hại rượu bia và nghị định 100/2019/ NĐ-CP ởđường Trường Chinh (phường Tân Bình, TP Hải Dương), bên cạnh nhiều người hợp tác, chấp hành khi được CSGT đề nghị dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn vẫn còn một số trường hợp chống đối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe máy trên đường Trường Trinh.

Cụ thể, vào khoảng 22h hơn tối cùng ngày, một đoàn 4 xe ô tô lưu thông tới gần chốt kiểm tra của tổ công tác đã bất ngờ rẽ vào đường nhánh cách vị trí chốt không xa. Tuy nhiên, con đường nhánh này là đường cụt của khu dân cư đang xây dựng nên cả 4 phương tiện bị mắc kẹt.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu tài xế của ô tô BKS 29A - 113.50 xuống xe để đo nồng độ cồn. Nam tài xế không hợp tác, liên tục đề nghị CSGT “bình tĩnh” để mình gọi điện thoại cho ai đó để “trợ giúp” nhưng không được. Sau đó tài xế bỏ đi ra khu vực gần chốt, để lại phương tiện.

Lái xe ô tô không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Thời điểm này, nhóm người đi cùng liên tục gây sức ép lên tổ công tác. Thậm chí, có người xưng là công an về hưu và giơ điện thoại chụp CSGT khi lực lượng này kiên quyết xử lý vi phạm. Dù đã thuyết phục nhưng tổ công tác vẫn không thể kiểm tra nồng độ cồn của tài xế xe 29A - 113.50. Do đó, CSGT đã lập biên bản, niêm phong xe và cho cẩu thẳng về trụ sở Công an TP Hải Dương để xử lý.

Những người đi cùng thừa nhận vừa đi sinh nhật một người bạn về và đã uống rượu, đồng thời đề nghị CSGT bỏ qua.

Trong tối ngày 7/1, lực lượng CSGT TP Hải Dương đã tạm giữ 3 phương tiện gồm 1 xe máy khi người điều khiển vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe và đăng ký xe; 2 ô tô mà tài xế có dấu hiệu có nồng độ cồn cao nhưng bất hợp tác, bỏ phương tiện ở lại.

Theo lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho biết, mặc dù không kiểm tra được nồng độ cồn trong hơi thở nhưng với hành vi không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ, tài xế vẫn bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Một chiếc xe máy bị tạm giữ.

Những trường hợp chống đối chỉ là... số ít

Trung úy Nguyễn Trung Thành, cán bộ đội CSGT Công an TP Hải Dương cho biết, thời gian đầu triển khai thực hiện sẽ không tránh khỏi một số trường hợp chống đối, nhưng lực lượng vẫn sẽ làm việc và xử lý bình thường.

“Cơ bản ý thức người dân được nâng cao khi mức phạt nồng độ cồn cao được áp dụng trong xử lý vi phạm. Tuy nhiên, số ít cho rằng mức xử phạt cao nên khi dừng xe kiểm tra họ không hợp tác, bỏ trốn khỏi xe. Đơn vị đã trang bị cho tất cả các cán bộ chiến sĩ camera để ghi nhận những trường hợp chống đối”, trung úy Thành cho hay.

Thượng tá Hoàng Tiến Nam.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Thượng tá Hoàng Tiến Nam- Trưởng phòng CSGT công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau 6 ngày kiểm tra, lực lượng CSGT Phòng CSGT tỉnh Hải Dương đã kiểm tra xử phạt hơn 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền hơn 59 triệu đồng.

“Người dân chấp hành tương đối tốt, tỷ lệ người sử dụng rượu bia tham gia giao thông trên địa bàn đã giảm nhiều. Trong 5 ngày đầu lực lượng CSGT chỉ phát hiện 14 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là xe máy. Trong quá trình làm việc xử lý thì lực lượng CSGT cũng tuyên truyền nhắc nhở. Sau khi nghe giải thích, cơ bản người vi phạm đều chấp hành tốt. Bởi bên cạnh mức xử phạt cao, người dân sợ phải thi lại giấy phép lái xe khi vi phạm bị tước đến 2 năm”, Thượng tá Nam cho biết.

Trung tá Phạm Quý Gia, Đội trưởng đội CSGT trật tự Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cũng đánh giá ý thức chấp hành của người dân đã cao hơn kể từ khi nghị định 100 có hiệu lực.

“Những ngày qua, CSGT huyện Gia Lộc đã xử lý hơn chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn và không có trường hợp nào chống đối”, Trung tá Gia cho biết.

Sau 6 ngày từ khi Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực, CSGT toàn quốc đã kiểm tra 25.345 trường hợp lái xe vi phạm an toàn giao thông, phạt hơn 23 tỷ đồng, tước 3.590 giấy phép lái xe; riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn là 2.673 trường hợp.

Bước đầu, quy định cấm tuyệt đối uống rượu bia khi lái xe được cụ thể hóa bằng Nghị định 100 đối với mức xử phạt cao về vi phạm nồng độ cồn đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo nên nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong 6 ngày (từ 1-6/1/2020) cho thấy có 103 người chết do TNGT, trung bình 17 người chết/ngày, thấp hơn 4 người so với con số 21 người chết/ngày do TNGT trong năm 2019. Cho thấy, Nghị định 100 đã bắt đầu phát huy hiệu quả dù mới được áp dụng ít ngày. Một tín hiệu đáng mừng là nhận thức người dân về việc sử dụng rượu bia đã thay đổi rõ nét, hầu hết người dân đều ủng hộ quy định trên.

Nhằm tiếp tục tăng cường việc xử lý các trường hợp vi phạm, mới đây Cục CSGT (Bộ Công an) có công điện chỉ đạo lực lượng CSGT công an các tỉnh, thành phố tập trung lực lượng, huy động cao nhất phương tiện, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện có, tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định số 100 của Chính phủ.

Cục CSGT yêu cầu lực lượng chức năng (cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, công an cơ sở) phối hợp với CSGT kiểm soát chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm soát và chống người thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật. Nếu người vi phạm là đảng viên, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức Nhà nước thì thông tin với cơ quan, đơn vị công tác để phối hợp xử lý.