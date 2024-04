Hải Dương: Khởi tố tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Thông (SN 1980, ở thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, Hải Dương) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.



Phạm Văn Thông là tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông làm chết người tại đường tỉnh lộ 390 địa phận xã Quyết Thắng, TP Hải Dương sáng 23/3 rồi bỏ trốn.

Phạm Văn Thông tại cơ quan công an. (Ảnh: CATP Hải Dương)

Thông tin ban đầu, khoảng 4h40 ngày 23/3/2024, tại Km 17+500 đường tỉnh lộ 390 thuộc xã Quyết Thắng, thành phố Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa người đi xe đạp là ông Hoàng Văn Nuôi, ở thôn Hoàng Xá 1, xã Quyết Thắng với phương tiện khác. Hậu quả làm ông Nuôi chết tại chỗ, người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Hải Dương đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh. Đến ngày 25/3/2024 đã xác định Phạm Văn Thông sở hữu xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Attrage, biển số 34A-206.18 là người gây ra tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ô tô được ông Thông mang đi thay thế phụ tùng nhằm che giấu hành vi. (Ảnh: CATP Hải Dương)

Sau khi gây ra tai nạn, Thông đã mang phương tiện bị hư hỏng đến gara ở Hà Nội và huyện An Lão, thành phố Hải Phòng để sửa chữa, thay thế phụ tùng nhằm xóa dấu vết và che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho Cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, Phạm Văn Thông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.