Hải Dương: Khởi tố 24 bị can vụ đá gà ăn tiền trong trang trại chăn nuôi

Ngày 24/5, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã phê chuẩn quyết định khởi tố 24 bị can và lệnh bắt tạm giam 5 bị can trong vụ đá gà ăn tiền diễn ra ngày 15/5 tại một trang trại ở thôn Phương Bằng (xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc). 3 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, còn lại bị khởi tố về tội đánh bạc.



Trong số 24 người bị khởi tố, Hải Dương có 14 người, TP Hải Phòng 5 người, Thái Bình 4 người, Hưng Yên 1 người.

Nhóm đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường vụ án.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Hoàng Đức Hiệp (sinh năm 1976, ở đường Đinh Văn Tả, phường Bình Hàn, TP Hải Dương), Trần Khoa Phúc (sinh năm 1988, ở khu dân cư số 2, thị trấn Gia Lộc), Vũ Đình Thức (sinh năm 1954, trú tại thôn Đồng Đội, xã Thống Kênh, Gia Lộc), Trần Văn Thường (sinh năm 1982, ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, Tứ Kỳ) và Đồng Kim Hà (sinh năm 1981, trú tại thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng cầm đầu và liên quan khác của vụ án.

Trước đó, vào 10h20 ngày 15/5, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Tổ công tác của Công an huyện Gia Lộc, Công an huyện Ninh Giang và phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hải Dương bất ngờ đột kích một trang trại trên địa bàn thôn Phương Bằng (xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc) bắt quả tang 41 đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 con gà đá, 9 xe ô tô con, 8 xe máy, hơn 200 triệu đồng và một số công cụ, phương tiện khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trang trại trên thuộc sở hữu của Đào Hải Nam (SN 1984, trú tại 18/71 Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương).

Năm 2018, Nam mua lại khu đất chuyển đổi để làm trang trại chăn nuôi, đào ao thả cá và giao cho Hoàng Đức Hiệp (SN 1976, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương) quản lý. Nam và Hiệp thuê Vũ Đình Thức (SN 1954, trú tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) làm công nhân và bảo vệ trang trại.

Từ đầu tháng 5/2022, Hiệp chỉ đạo Trần Khoa Phúc (SN 1988, trú tại Khu 1, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) tìm, lôi kéo, sắp xếp cho các đối tượng có gà chọi vào trong trang trại để tổ chức đá gà ăn tiền và thu tiền phế của mỗi chủ gà là 1.000.000đ/con gà đá.

Đối tượng Thức vừa làm bảo vệ vừa phụ giúp việc đun nước, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh và cầm tiền phế hộ. Hiệp tận dụng lán tôn có sẵn cho làm 1 quây gà để cho các đối tượng tham gia đánh bạc. Việc đá gà thường diễn ra vào cuối tuần, mỗi ngày có từ 1-2 cặp gà đá.

Ngày 15/5, có hai cặp gà ô chân xanh của nhóm Vũ Quốc Doanh, SN 1988, trú tại xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và gà ô chân trắng của Đồng Kim Hà, SN 1981, trú tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng tham gia cá cược.

Theo thoả thuận, mỗi con gà khi thắng thua thì chủ gà và những người cùng góp tiền với chủ gà (gọi là bao trong) thắng thua bạc là 5 triệu đồng. Ngoài ra các đối tượng còn tiến hành cá cược riêng với nhau (gọi là bao ngoài) từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Một đối tượng có thể tham gia cá cược nhiều lần.

