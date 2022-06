Hải Dương: Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại khách sạn

Ngày 24/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 02 đối tượng Lãnh Văn Thịnh (SN 2000, trú tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn) và Vũ Văn Đức (SN 2000, cùng trú tại phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.



4 đối tượng tại cơ quan Công an.

Khoảng 16h00 ngày 19/6, tại phòng 403 khách sạn Mai Ngần (phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), tổ công tác của Công an phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn kiểm tra, phát hiện có 4 thanh niên (2 nam, 2 nữ) đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý, gồm: Lãnh Văn Thịnh, Vũ Văn Đức, Đinh Thị Hải Yến (SN 2000, cùng trú tại phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn), Lò Thị Lính (SN 1997, trú tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La).

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 2 túi nilon màu trắng, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm: đĩa sứ, ống hút, thẻ nhựa. Trên đĩa sứ còn bám dính tinh thể rắn màu trắng.

Kết quả test nhanh xác định cả 4 đối tượng đều dương tính với ma tuý. Các đối tượng khai nhận chất tinh thể rắn trên đĩa sứ là ma túy (dạng Ketamine) được Đức và Thịnh góp tiền mua rồi mang về khách sạn để sử dụng cùng các đối tượng trên.

Công an phường Minh Tân đã lập biên bản, bàn giao vụ việc cho Công an thị xã Kinh Môn để điều tra, làm rõ.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, ngày 20/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng Lãnh Văn Thịnh và Vũ Văn Đức về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

