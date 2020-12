Hải Dương: Huyện làm CĐT dự án, xe dấu hiệu quá tải “vô tư” hoành hành

Dự án đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương do UBND huyện Cẩm Giàng làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng. Từ đây, xuất hiện tình trạng xe tải chở cát "có ngọn", có dấu hiệu quá tải lưu thông với tần suất dày đặc tại đường gom QL5, đoạn từ ngã tư Đại An đến thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) phục vụ san lấp tại dự án này trở thành nỗi khiếp đảm với người dân và các công nhân khu công nghiệp Đại An.

Đoạn đường gom từ ngã tư Đại An đến lối vào dự án Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) chỉ khoảng gần 2km. Tuy nhiên, do nằm tiếp giáp với KCN có số lượng công nhân lớn nên lưu lượng giao thông tại đây rất lớn. Việc các xe tải chở cát "có ngọn", cơi nới thành thùng, lưu thông với tần xuất dày đặc để phục vụ san lấp dự án trên khiến tình hình giao thông tại đoạn đường này phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ghi nhận của PV Kiến Thức ngày 11/12 thì phản ánh của người dân, của công nhân khu công nghiệp Đại An về việc xe chở cát có dấu hiệu quá tải lưu thông trên đoạn đường này là có cơ sở. Các xe tải này chở cát từ bến bãi lưu thông qua ga Cao Xá đến ngã tư Đại An thì rẽ sang đường gom QL5. Trong đó, không ít xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở cát "có ngọn" nhưng không được che chắn cẩn thận. Tình trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường khi lượng cát rơi vãi xuống đoạn đường này.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách đang triển khai san lấp.

Anh Trần Văn Hải, công nhân một công ty trong khu công nghiệp Đại An phản ánh, từ ngày dự án Đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách triển khai san lấp, nhiều xe tải chở cát lưu thông rầm rộ qua đường gom QL5. Đáng chú ý, xe tải chở cát không che chắn cẩn thận khiến cát rơi vãi, rất nguy hiểm với người tham gia giao thông.

"San lấp dự án thì việc xe tải chở cát vào dự án là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, các xe nên chấp hành đúng quy định của pháp luật. Chở đúng trọng tải cho phép, che chắn cẩn thẩn, lưu thông với tốc độ cho phép để vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa không gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người dân lưu thông qua đoạn đường này. Tuy nhiên, không hiểu sao, các xe này bất chấp như chốn "vô pháp" khiến người dân khi lưu thông qua đoạn đường này đều khiếp sợ" – Anh Hải bức xúc phản ánh.

Xe tải chở vật liệu phục vụ san lấp chạy với tần suất dày đặc trên đường gom QL5 từ ngã tư KCN Đại An về thị trấn Lai Cách.

Trao đổi với PV Kiến Thức ngày 11/12, đại diện đội CSGT Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, dự án trên đang trong giai đoạn san lấp, nếu có tình trạng người dân phản ánh như vậy sẽ nhắc nhở nhà thầu điều chỉnh, không thể để vấn đề người dân phản ánh như vậy được. Vị đại diện cho biết thêm, thực tế không phải tất cả các phương tiện này của công ty Minh Thanh mà còn có các phương tiện của các cá nhân khác tham gia vào việc san lấp dự án này.

Tuy nhiên, chiều ngày 16/12, ghi nhận của PV, tình trạng các xe có dấu hiệu chở quá tải lưu thông trên đoạn đường này vẫn không thuyên giảm.

Những hình ảnh PV Kiến Thức ghi nhận chiều ngày 16/12 đoạn từ ngã tư Đại An vào đường gom QL5 về phía thị trấn Lai Cách.

Trước đó, ngày 7/12, trong Công điện 1711/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy, chú trọng kiểm tra, phát hiện xử phạt các hành vi, trong đó có hành vi chở quá tải trọng...

Mới đây, ngày 15/12, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 4606/UBND-VP yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó có nội dung yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp hành chính kết hợp với biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, tổ chức đấu tranh, bắt giữ xử lý các hành vi vi phạm khai thác, lập bến, bãi tập kết, sản xuất, kinh doanh cát, khoáng sản trái phép; trốn thuế; mua, bán hóa đơn GTGT nhằm hợp thức hóa khoáng sản không có nguồn gốc, xuất xứ; vận chuyển khoáng sản trái phép; quá tải trọng; bảo kê, tranh giành địa bàn gây mất ANTT địa phương…

Dư luận đề nghị UBND huyện Cẩm Giàng, CSGT huyện Cẩm Giàng cần chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng các phương tiện vận tải có dấu hiệu chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng, không che chắn cẩn thận làm rơi vãi vật liệu trên đoạn đường gom QL5 như người dân phản ánh ở trên và những tuyến đường khác trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm nếu có vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông.