Nổ súng 1 người tử vong tại Tiền Giang: Đình chỉ 4 cán bộ công an

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan và Công an TP Mỹ Tho thực hiện các thủ tục tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ công an để làm rõ trách nhiệm để xảy ra vụ nổ súng giữa hai nhóm đối tượng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Thông tin mới nhất vụ nổ súng giữa hai nhóm đối tượng tại Tiền Giang, sáng 16/12, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp thống nhất chỉ đạo các đơn vị có liên quan và Công an TP Mỹ Tho thực hiện các thủ tục tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ Công an TP. Mỹ Tho.



Bốn cán bộ công an bị đình chỉ gồm trung tá Thái Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về ma túy; trung tá Phạm Thanh Sang, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự; trung tá Nguyễn Văn Chờ, Trưởng Công an phường 6 và một cảnh sát khu vực khu phố 8, phường 6 để xem xét làm rõ trách nhiệm theo quy định vì để xảy ra vụ việc trên.

Nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 10/12, tại hẻm Lê Lâm thuộc địa bàn phường 6, (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), nhóm của Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng, sinh năm 1991, ngụ Phường 6, thành phố Mỹ Tho đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà thì bị nhóm của Nguyễn Ngọc Long, sinh năm 2000, ngụ Phường 8, thành phố Mỹ Tho sử dụng súng (nghi súng hoa cải) bắn nhau , giải quyết mâu thuẫn.

Hậu quả Long bị thương ở tay và tai, còn Đăng bị thương ở vùng đầu; cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 12/12/2020, Đăng đã tử vong.

Tại hiện trường, công an thu giữ 12 vỏ đạn, 1 viên đạn chưa nổ của loại súng thể thao 22LR; 4 vỏ đạn, 1 viên đạn của súng công cụ hỗ trợ chưa nổ; 1 con dao, 1 cây giáo...

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan và Công an thành phố Mỹ Tho tập trung lực lượng điều tra xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

