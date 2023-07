Hải Dương: Hàng chục cán bộ, công nhân Cty Bảo vệ Đông Hải 268 kêu cứu

Lý do cán bộ, công nhân Công ty Bảo vệ Đông Hải kêu cứu



Mới đây, Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được đơn kiến nghị của các cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải 268 (địa chỉ tại Khu Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về việc đảm bảo quyền lợi của người lao động khi Công ty TNHH Dịch vụ Nhà máy điện Việt Nam Năng lượng Trung Quốc chi nhánh Hải Dương chấm dứt hợp đồng dịch vụ bảo vệ tại Nhà máy nhiệt điện Hải Dương với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải 268.

Theo phản ánh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải 268 ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với Công ty TNHH Dịch vụ Nhà máy điện Việt Nam Năng lượng Trung Quốc chi nhánh Hải Dương từ ngày 23/12/2022.

Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương.

Đến tháng 6/2023, Nhà máy nhiệt điện Hải Dương xảy ra vụ mất trộm tài sản do người của đơn vị thầu phụ hợp đồng với nhà máy đã thông đồng với 2 cá nhân của Công ty Bảo vệ Đông Hải 268 trộm cắp ống sắt.

Chiều ngày 19/7, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải 268 nhận được công văn của công ty vận hành Trung Quốc thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng Bảo vệ với công ty Đông Hải 268 vào ngày 25/7/2023 và yêu cầu công ty Bảo vệ Đông Hải 268 bồi thường thiệt hại với lý do là vi phạm hợp đồng dựa vào thông báo của Cơ quan điều tra Công an thị xã Kinh Môn.

Các cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải 268 cho biết, họ không đồng tình với việc chấm dứt hợp đồng dịch vụ bảo vệ trên. Bởi vụ án trộm cắp tài sản hiện đang được cơ quan công an thụ lý, điều tra và chưa có kết luận. Do đó, Công ty vận hành không thể xác định Công ty Bảo vệ Đông Hải 268 vi phạm hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng khiến các cán bộ, công nhân viên công ty Bảo vệ Đông Hải 268 rơi vào tình cảnh mất việc, thất nghiệp, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, kinh tế gia đình.

“Phần lớn nhân viên bảo vệ Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương là lao động chính của các hộ gia đình có ruộng đất cây cối hoa màu bị thu hồi để làm dự án nhiệt điện. Công ty Bảo vệ thực hiện chủ trương của chính quyền các cấp là tạo công ăn việc làm cho các hộ có đất bị thu hồi nên đã ký hợp đồng tuyển dụng vào làm việc tại công ty để giải quyết công ăn việc làm cho người dân”, đơn kiến nghị nêu.

Đơn của các nhân viên bảo vệ Công ty Đông Hải 268.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Hưng, nhân viên bảo vệ Công ty Đông Hải 268 cho biết, ông có đất nằm cạnh chân Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương. Trước khi nhà máy triển khai, ông và người dân đồng thuận với các phương án bồi thường thu hồi đất để dự án sớm đi vào hoạt động. “Lãnh đạo một số đơn vị có nói với nhân dân khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện cho các lao động trẻ, đồng thời một số những người nhiều tuổi cũng có thể được chọn vào làm những công việc phù hợp. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động, tôi được nhận vào làm bảo vệ tại đây, lương hàng tháng cũng được mấy triệu giúp gia đình trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, hiện công ty bị chấm dứt hợp đồng, cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng”, ông Hưng nói.

Ông Trần Văn Hiệp, nhân viên bảo vệ nói thêm, hiện chúng tôi là lao động chính trong gia đình, khi không có công việc này nhiều gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều.

Theo cán bộ, công nhân viên Công ty Bảo vệ Đông Hải 268 cho biết, hiện nay, Công ty Bảo vệ Đông Hải 268 đã chi trả tiền lương hàng tháng cho cán bộ công nhân viên nhưng chưa được công ty vận hành thanh toán số tiền lương hơn 2,3 tỷ đồng. Cán bộ, công nhân viên Công ty Bảo vệ Đông Hải 268 đề nghị các cơ quan chức năng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị xã Kinh Môn vào cuộc, có động thái để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Đâu là nguồn cơn?

Theo tìm hiểu của PV Tri thức và Cuộc sống, ngày 9/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) có thông báo kết quả giải quyết ban đầu vụ án Trộm cắp tài sản xảy ra tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương do Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương làm chủ đầu tư.

Theo đó, khoảng 9h ngày 7/2/2023, Công an thị xã Kinh Môn nhận được tin báo tội phạm của Công ty TNHH Dịch vụ Nhà máy điện Việt Nam Năng lượng Trung Quốc chi nhánh Hải Dương thuộc Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương về việc, khoảng 16h ngày 6/2, nhân viên bộ phận kỹ thuật sản xuất của công ty kiểm tra, phát hiện bị mất ống thép tại khu vực kho bãi trung chuyển của công ty. Số lượng ống thép bị mất 16.172m tương đương 60 tấn, trị giá ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối tháng 11/2022 đến đầu tháng 2/2023, Nguyễn Thị Thùy (SN 1991) – Giám đốc Công ty TNHH kiến thiết công trình Thái Sơn; Vũ Văn Minh (SN 1963) – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải 268 và Phạm Văn Trường (SN 1963) – Đội trưởng Đội Bảo vệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải 268 kiêm bộ phận cơ động của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương đã có hành vi cấu kết với nhau để trộm cắp số tài sản nêu trên. Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kinh Môn đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thùy, Vũ Văn Minh, Phạm Văn Trường về tội trộm cắp tài sản và đang tiếp tục điều tra.

Các nhân viên bảo vệ Công ty Đông Hải 268.

Đáng chú ý, Công an Thị xã Kinh Môn có công văn 382 gửi Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương đề nghị, Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương xem xét lại hợp đồng bảo vệ Nhà máy Nhiệt điện BOT với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải 268 để xác định rõ trách nhiệm giữa các bên (công ty và đơn vị được thuê bảo vệ) trong việc bảo vệ tài sản. Yêu cầu Nhà máy Nhiệt điện BOT kiện toàn hệ thống bảo vệ, lựa chọn công ty bảo vệ có uy tín để đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn và của nhà máy.

Ngày 19/7, Công ty TNHH Dịch vụ Nhà máy điện Việt Nam Năng lượng Trung Quốc chi nhánh Hải Dương có văn bản số 2023-0719/STDC gửi Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải 268 về việc chấm dứt hợp đồng dịch vụ bảo vệ.

Văn bản này nêu rõ, ngày 9/5/2023, Công an Thị xã Kinh Môn đã thông báo cho Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương kết quả điều tra sơ bộ vụ án. Dựa trên kết quả điều tra sơ bộ có thể xác định, vụ án mất cắp hàng hóa trong kho trung chuyển của Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương vào ngày 6/2/2023 là một vụ án hình sự lớn, do sự thông đồng từ bên trong đến bên ngoài của các nhân viên công ty bảo vệ, gây thiệt hại kinh tế lớn cho Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương.

Theo báo cáo của Công an thị xã Kinh Môn, công ty vận hành kinh doanh phát điện của Công ty TNHH công nghệ tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc đã ban hành thông báo chỉnh sửa cho Ban dự án vận hành và bảo trì Hải Dương Việt Nam, yêu cầu ban dự án vận hành và bảo trì Hải Dương tuân thủ các điều khoản liên quan đến hợp đồng dịch vụ bảo vệ và đòi trách nhiệm và bồi thường từ công ty bảo vệ. Hiện tại ban dự án vận hành và bảo trì Hải Dương Việt Nam đang tuân theo các điều khoản hợp đồng dịch vụ bảo vệ.

Văn bản của Công ty TNHH Dịch vụ Nhà máy điện Việt Nam Năng lượng Trung Quốc chi nhánh Hải Dương dẫn một số điều khoản trong hợp đồng dịch vụ bảo vệ. Cụ thể “6.2.9. Trong bất cứ hình thức tuần tra nào, bên B phải chịu trách nhiệm về mọi mặt hư hỏng thiết bị và tai nạn thương tích cá nhân do bên B gây ra; do trách nhiệm của bên B phát sinh sự cố hỏa hoạn tương đối lớn và nghiêm trọng hơn, sự cố trọng thương về người và lớn hơn, sự việc phạm pháp hình sự nghiêm trọng, có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức và do bên B chịu toàn bộ trách nhiệm đối với sự cố”.

Trong hợp đồng dịch vụ bảo vệ “6.2.10. Nếu bên B gây ra thương tích hoặc thiệt hại kinh tế cho bên A và bất kỳ bên thứ ba nào khác do nguyên nhân bên B gây ra thì bên B phải chịu mọi trách nhiệm và bồi thường thiệt hại liên quan”.

Trong hướng dẫn kỹ thuật của hợp đồng dịch vụ bảo vệ: “2. Trách nhiệm dịch vụ: Công ty bảo vệ có trách nhiệm đào tạo, kiểm tra đột xuất nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ để họ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện nhiệm vụ của mình, duy trì trật tự sản xuất của bên A, đảm bảo an toàn cho các mục tiêu bảo vệ và giảm thiểu thiệt hại về kinh tế của bên A trong phạm vi trách nhiệm. Nếu khu vực phụ trách và các công trình công cộng bị mất cắp hoặc hư hỏng do sơ suất trong công tác bảo vệ gây thất thoát, công ty bảo vệ sẽ bị giảm phí dịch vụ tương ứng. Nhân viên bảo vệ có hành vi bảo kê, trộm cắp, mọi thiệt hại do công ty bảo vệ chịu, những người bị tình nghi phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật”.

Trong hợp đồng dịch vụ bảo vệ “4. Quy tắc sát hạch quản lý bảo vệ. 7. Trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng này, nếu xảy ra thiệt hại về kinh tế như trộm cắp tài sản hoặc bên thứ ba xâm phạm trong phạm vi dịch vụ bảo vệ quy định trong hợp đồng do bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng thì bên B phải bồi thường theo giá trị. Trong trường hợp xảy ra thiệt hại lớn về kinh tế, bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên B phải thanh toán cho bên A 10% chi phí vi phạm hợp đồng”.

Viện dẫn những căn cứ trên, Công ty TNHH Dịch vụ Nhà máy điện Việt Nam Năng lượng Trung Quốc chi nhánh Hải Dương nêu: “Công ty chúng tôi dự định chấm dứt hợp đồng dịch vụ bảo vệ với công ty quý vị vào ngày 25/7/2023 và yêu cầu bồi thường cho vật tư bị mất cắp...”.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải 268 cho rằng, Công ty TNHH Dịch vụ Nhà máy điện Việt Nam Năng lượng Trung Quốc chi nhánh Hải Dương không thể ngay lập tức đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với gần 50 nhân viên bảo vệ đang làm việc tại nhà máy theo khoản 2 điều 36 Bộ Luật Lao động quy định, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động phải thông báo trước tối thiểu 30 ngày.

“Không thể chấm dứt hợp đồng khi chưa thỏa thuận, thương lượng giải quyết về hợp đồng, chưa thanh lý hợp đồng, chưa thanh toán 2,3 tỷ trong 4 tháng qua. Không thể có chuyện cam làm quýt chịu, một người vi phạm, phạt vạ cả làng như vậy được”, đại diện công ty Đông Hải 268 cho biết.

Đồng thời Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải 268 mong muốn sự quan tâm của các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương xem xét vụ việc một cách thấu đáo, có tình có lý, có giải pháp giúp công ty bảo vệ được quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công ty cũng như người lao động theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

