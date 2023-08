Hải Dương: Dùng dao đe dọa, hai đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản

Ngày 30/8, Công an thành phố Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đang thụ lý điều tra vụ án Đặng Văn Hoan (SN 2003, trú tại thôn Tiêu Xá, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà) và Nguyễn Phan Anh (SN 2007, ở thôn Du Tái, xã Tiền Tiến, TP Hải Dương) cùng đồng phạm cướp tài sản.

Hai đối tượng Anh và Hoan.

Kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 7 đến 26/5/2023, hai đối tượng trên đã gây ra 10 vụ cướp tài sản ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Hải Dương.

Theo lời khai của hai đối tượng, Hoan và Anh quen biết nhau. Để có tiền chi tiêu, hai đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản của người dân, nhất là người đi chợ đêm. Các đối tượng thường mang theo dao bầu, dao phay, gậy rút bằng kim loại để đe dọa, hành hung cướp tài sản của người dân.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận từ tháng 4 - 5/2023 cùng đồng phạm thực hiện một số vụ cướp tài sản khác tại địa bàn xã Liên Hồng (TP Hải Dương) và các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc.

Các vụ cướp này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đang xác minh, chưa xác định được bị hại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đề nghị ai là nạn nhân của một số vụ cướp đêm trên khẩn trương đến cơ quan công an trình báo.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ…