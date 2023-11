Hải Dương: Đề xuất thu hồi hơn 1.100 ha đất thực hiện 418 dự án

Đề nghị phê duyệt 1.816 chỉ tiêu biên chế công chức trong năm 2024

Tại phiên họp này, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đã báo cáo tờ trình về kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính; số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2024.

Theo Sở Nội vụ, việc xác định biên chế giao năm 2024 thực hiện theo lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của UBND tỉnh Hải Dương, bảo đảm giảm ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2026.

Trong đó, biên chế công chức giao năm 2024 bảo đảm giảm đủ chỉ tiêu theo kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của tỉnh (có điều chỉnh tăng, giảm trong nội bộ để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao). Biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thì giữ nguyên biên chế giao năm 2023, thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành.

Bà Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương.

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo, cho phép điều chỉnh biên chế giữa các cấp học, các đơn vị trong cùng cấp học nhằm bảo đảm phù hợp với sự biến động quy mô lớp, học sinh của năm học 2023-2024. Giữ ổn định số lượng người làm việc đối với các tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện để quản lý, theo dõi.

Đối với lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp nhóm lĩnh vực giáo dục và đào tạo và y tế thì số lượng lao động hợp đồng giao năm 2024 được tính bằng 70% số chênh lệch giữa số lượng biên chế theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế quy định với kế hoạch biên chế giao năm 2024 của tỉnh.

Từ nguyên tắc trên, Sở Nội vụ Hải Dương đề nghị UBND tỉnh Hải Dương trình HĐND tỉnh phê duyệt tổng số biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 là 1.816 chỉ tiêu (giảm 19 chỉ tiêu so với năm 2023). Tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị giao năm 2024 là 31.886 chỉ tiêu (giảm 452 người so với năm 2023). Số lượng người làm việc trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2024 đề nghị là 102 người (giữ nguyên so với năm 2023) và tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo đề nghị giao năm 2024 là 1.831 người (tăng 437 người so với năm 2023); đối với lĩnh vực y tế là 22 người (tăng 1 người so với năm 2023).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản khi cho ý kiến nội dung trên đã đề nghị Sở Nội vụ có đánh giá tổng thể chỉ tiêu biên chế của từng sở, ngành gắn với chức năng nhiệm vụ, khối lượng công việc của từng sở, ngành, để tham mưu cho tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu biên chế bảo đảm chính xác, phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương cũng lưu ý, Sở Nội vụ cần so sánh, đối chiếu chỉ tiêu biên chế của tỉnh với các tỉnh khác, từ đó đề nghị Bộ Nội vụ xem xét bổ sung biên chế cho Hải Dương bảo đảm cân đối với các địa phương khác. Trong bối cảnh chung về yêu cầu phải cắt giảm chỉ tiêu biên chế để bảo đảm các quy định, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành cần có sự điều tiết, phân bổ nhân sự cho phù hợp để bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.