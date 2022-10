Hải Dương: Đề nghị truy tố kẻ lừa đảo hơn 4,1 tỷ đồng

Ngày 17/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa điều tra, làm rõ, chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố bị can Ngô Văn Phương (sinh năm 2000, trú tại thôn Nhật Tiến 1, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Kết quả điều tra cho thấy, do không có việc làm, lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài nên Ngô Văn Phương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác thông qua mạng xã hội.

Bị can Ngô Văn Phương

Phương lên mạng xã hội facebook, tìm hiểu những người có nhu cầu mua hàng như khẩu trang, dầu ăn, bia, nước ngọt…, sau đó y sử dụng sim rác để liên lạc với họ, chào bán các mặt hàng trên với giá rẻ hơn giá thị trường.

Mặt khác, Phương tiếp tục sử dụng mạng xã hội facebook tìm kiếm những đại lý có bán hàng thật để đặt hàng. Để tạo lòng tin của đại lý bán hàng thật, Phương chuyển tiền đặt cọc trước, sau đó hẹn với đại lý địa điểm giao hàng (là địa chỉ của những người bị Phương lừa). Khi bị hại thấy hàng chuyển đến, kiểm tra đủ số lượng thì chuyển khoản toàn bộ tiền hàng cho Phương.

Ngay sau khi nhận tiền, Phương thoát zalo, tháo sim rác vứt đi rồi chiếm đoạt số tiền đó. Các đại lý bán hàng thật khi đã giao hàng xong nhưng không nhận được tiền nên đã có đơn trình báo cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, với cùng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 2/2022, Phương đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng của 9 bị hại tại các tỉnh Hải Dương, Vĩnh Phúc, TP Hà Nội và TP HCM. Đến nay Phương chưa bồi thường cho ai.

Phương từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

>>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Bình: Bắt Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản