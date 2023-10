Hải Dương có tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá X

Ngày 17/10, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, thành phố Hải Dương đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.



Dự đại hội có ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương…cùng 251 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 388 nghìn hội viên nông dân trong tỉnh Hải Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát cơ sở; tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Đặc biệt đã triển khai thực hiện có hiệu quả 4 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam; 2 nghị quyết và 2 chương trình hành động của Ban Chấp hành HND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 và các chủ trương, đề án, chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã hướng dẫn thành lập mới 72 chi HND nghề nghiệp và 199 tổ HND nghề nghiệp với 5.783 hội viên, kết nạp 48.321 hội viên mới (vượt 222% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX), nâng số hội viên toàn tỉnh lên 388.437 người (đạt 142% so với hộ nông dân) với ở 229 cơ sở Hội, 1.257 chi và 2.568 tổ Hội. Hằng năm, trung bình có 190.794 hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (vượt 8% chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội IX), qua bình xét có 130.651 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 68,3% so với hộ đăng ký (vượt 36,6% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX).

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X đã đề ra 16 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ và giải pháp xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò của tổ chức Hội và ý chí, khát vọng, sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện hiệu quả vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến công tác xây dựng và tổ chức hội; vận động nông dân trong xây dựng nông thôn mới; đồng hành, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất...

Phát biểu tại Đại hội, các ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương HND Việt Nam, Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc, kết quả mà các cấp Hội, hội viên nông dân tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trước yêu cầu đổi mới, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đề nghị các cấp HND trong tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ, hội viên nông dân; tập trung củng cố, xây dựng tổ chức HND các cấp vững mạnh toàn diện, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân; xây dựng mẫu hình người nông dân mới có ý chí tự tực, tự cường, sáng tạo, có kiến thức về khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế số, đổi mới tư duy, cách làm vươn lên mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh.

Các cấp HND trong tỉnh tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân liên doanh, liên kết, hợp tác, tham gia các hình thức kinh tế tập thể, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp; phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; đảm nhiệm, tham gia thực hiện các phần việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Trong phiên làm việc ngày 16/10, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 29 thành viên vào Ban chấp hành HND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Các ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương HND Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương trao cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh Hải Dương.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hải Dương khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu 9 Ủy viên Ban Thường vụ; bầu ông Trịnh Văn Thiện giữ chức Chủ tịch Hội; bầu các ông, bà: Phạm Đức Hội, Phạm Thanh Thuỷ, Đào Xuân Anh tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 7 thành viên vào Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Hải Dương và bầu bà Phạm Thanh Thuỷ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương khoá X giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT HND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Hải Dương khóa X ra mắt Đại hội

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.