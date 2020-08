Hải Dương: Cách ly phố Nguyễn Chí Thanh vì phát hiện ca nhiễm mới

Tối ngày 16/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, chiều cùng ngày, Hải Dương ghi nhận thêm 1 ca bệnh COVID-19 có liên quan đến ổ dịch Thế giới bò tươi ở số 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương).



Bệnh nhân là anh N.H.A (SN 1990, ở 114 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, TP Hải Dương), làm tại tổ sơn, Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ ô tô Hải Dương.

Ngay khi xác định ca nhiễm trên, các cơ quan chức năng đã điều tra những người được tiếp xúc và đã xác định 75 người F1, 32 người F2.

UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập cách ly y tế Khu phố Nguyễn Chí Thanh trong vòng 28 ngày.

Ngày 16/8/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định số 2352/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y thế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập cách ly y tế Khu phố Nguyễn Chí Thanh, trong đó bao gồm các Khu dân cư số 2, 3 và 4 phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Thời gian áp dụng 28 ngày kể từ 0 giờ ngày 17/8/2020.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân N.H.A: Ngày 3/8/2020, khoảng 18h30’, anh A. đi ăn cùng nhân viên công ty Hải Dương Ford (18 người) tại quán Thế giới bò tươi 36 Ngô Quyền. Khoảng 20h ăn xong, đi chơi game tại quán game Green đường Tuệ Tĩnh kéo dài gặp nữ chủ quán khoảng 30 tuổi, ngoài ra không gặp ai khác. Sau đó đi mua sữa chua ở quán Sữa chua cô Oanh đường Bà Triệu (không đeo khẩu trang). Từ ngày 4/8: ban ngày đi làm tại công ty, tối về nhà. Ngày 7/8/2020, anh A. mua chè online, đặt ship tới công ty, tiếp xúc với người giao chè có đeo khẩu trang. Ngày 8/8, Anh A. mua bánh tại cửa hàng tạp hóa của anh Tốt ở gần nhà. Sau đó bắt taxi về quê vợ tại thôn Thiệu, xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Buổi tối đi mừng đám cưới (không ăn cỗ) chú rể tên Viên, địa chỉ ở Thanh Cường, Thanh Hà, Hải Dương. Chiều 9/8, anh A. đi taxi từ quê vợ về Hải Dương. Ngày 10/8, mua trà sữa tại quán Snow đường Bà Triệu (có đeo khẩu trang, giữ khoảng cách). Từ ngày 11/8, ban ngày đi làm tại công ty, tối về nhà. Ngày 13/8, nghỉ ở nhà (được thông báo cách ly tại nhà). Ngày 14/8, được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Đại học Y Hải Dương.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cập nhật thông tin dịch COVID-19 tối 15/8: Thêm 20 ca mắc mới COVID-19