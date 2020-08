Hải Dương: Quá tải các cửa ngõ thành phố ngày đầu nâng cao mức độ cách ly

0h ngày 16/8, thành phố Hải Dương đã áp dụng các biện pháp quyết liệt nâng mức độ cách ly toàn thành phố để ngăn chặn, dập dịch bệnh COVID -19. Trong đó, nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố; phường, xã cách ly với phường, xã; đóng cửa một số cửa ngõ ra, vào thành phố; yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi thành phố, trừ các trường hợp thật sự cần thiết và được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; chỉ cho phép các phương tiện ra vào trong các trường hợp vận chuyển hàng hóa thiết yếu nhưng phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn theo quy định… Ghi nhận của PV Kiến Thức, sáng 16/8, tại các chốt đầu ngõ ra vào thành phố, lực lượng chức năng thực hiện nghiêm việc ra vào thành phố. Tại đường Trường Trinh, TP Hải Dương, hai đầu vào ra thành phố lực lượng chức năng đều đặt các chốt chặn. Các phương tiện đều phải dừng lại. Để được di chuyển ra hoặc vào thành phố, người dân phải có lý do chính đáng như công nhân đến công ty làm việc... và phải được lực lượng chức năng cho phép. Khi được chấp thuận, người dân phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt và phun thuốc khử khuẩn theo quy định... Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân qua chốt. Người dân phải khai báo y tế. Do lưu lượng người có nhu cầu vào thành phố lớn nên việc khai báo y tế rất khó khăn do thiếu bàn để ghi phiếu. Lực lượng chức năng phải kê thêm bàn ghế. Một số người dân phải khai báo y tế trên yên xe. Lực lượng chức năng kiểm tra chốt rất chặt chẽ, trường hợp không có lý do chính đáng sẽ phải quay về. Một người dân đã làm xong các thủ tục và có thể qua chốt. Tình trạng ùn tắc đã xảy ra. Xe tải chở hàng thiết yếu được vào thành phố. Lực lượng trực chốt gồm công an, nhân viên y tế, quân đội và lực lượng phường... Tại chốt đường Nguyễn Lương Bằng, quy trình kiểm soát cũng rất chặt chẽ. Nhiều phương tiện có nhu cầu vào thành phố, khiến lực lượng chức năng quá tải kiểm soát. Người dân muốn qua chốt Nguyễn Lương Bằng phải khai báo y tế. Và nêu rõ lý do vào thành phố. Một người đàn ông đội nắng chờ qua chốt. Ở đầu từ TP Hải Dương ra ngoại thành, người dân ít có nhu cầu hơn. Các đường nhánh khác lực lượng chức năng tiến hành rào chặt. Không một phương tiện nào được lưu thông qua những con đường này. Ngay đường vào chợ Hội Đô cũng bị chặn. Nhiều tiểu thương phải đứng đợi và phải lựa chọn qua chốt để khai báo y tế. Tuy các chốt chặn quá tải nhưng các đường trong thành phố lại vắng bóng người qua lại. Người dân chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết. Phố xá vắng lặng trong ngày đầu nâng mức độ cách ly xã hội và ngày thứ 3 cách ly xã hội. Khu phố Ngô Quyền vắng lặng. Ngã tư máy sứ cũng ít người qua lại. Phố Trần Hưng Đạo vốn sầm uất, nay vắng lặng vì người dân ở nhà phòng dịch COVID-19. Đường Phạm Ngũ Lão cũng trong cảnh tương tự. Tất cả các hàng quán trên địa bàn thành phố đều đã đóng cửa. >>> Mời độc giả xem thêm video Kiểm điểm Phó Chủ tịch HĐND huyện chống đối khi bị kiểm tra Covid-19. Nguồn: THĐT

