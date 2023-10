Hải Dương: Bị bắt vì thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố

Ngày 30/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Công Hùng (SN 1992, trú tại thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Phạm Công Hùng

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 13/4/2023, Phạm Công Hùng đến nhà anh Nguyễn Văn Đê, ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà thuê 1 xe ô tô Mitsubishi Triton, BKS 34C-344.41 trong thời gian 7 ngày.

Sau khi ký hợp đồng, nhận xe và các giấy tờ cần thiết, Hùng đánh xe đi. Ngày 14/4, Hùng chạy xe sang địa bàn huyện Nam Sách rồi cắm xe lấy số tiền 190 triệu đồng. Đến hạn trả xe vào ngày 19/4, Hùng gọi điện cho anh Đê để xin gia hạn thời gian thuê xe.

Ngày 24/4, anh Đê kiểm tra định vị của xe ô tô, phát hiện định vị bị ngắt kết nối nên đã gọi điện yêu cầu Hùng mang xe đến trả. Tuy nhiên Hùng viện lý do đang có việc bận, hẹn 1 đến 2 ngày sau sẽ trả. Ngày 26/4/2023, biết xe ô tô đã bị Hùng mang đi cầm cố, anh Đê đã làm đơn trình báo cơ quan Công an. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 610 triệu đồng.

Vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ.