Hải Dương: Bắt “trùm” cho vay lãi nặng 13,4 tỷ, thu lợi gần 2,4 tỷ

Ngày 23/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Quân (SN 1995, trú tại số 46, đường Lệnh Bá Chính Trọng, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Cùng bị khởi tố bắt giam về tội danh trên còn có Trương Văn Doanh (SN 2000, trú tại Tổ Cam lộ 4, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Bị can Đào Việt Đức (SN 1998, trú tại số 76 Đê Quai Chảo, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an huyện Nam Sách làm việc với Nguyễn Hoàng Quân (trái) và Trương Văn Doanh (phải)

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2022, Nguyễn Hoàng Quân dùng số điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản quản lý cầm đồ có tên “283haiduong”, mật khẩu “haiduong” đăng nhập vào website http://www.Mecash.vn để quản lý việc cho vay tiền, đã cho nhiều người vay tiền với hình thức bốc bát họ. Quân thuê Trương Văn Doanh, Đào Việt Đức đi nhắc nợ, đòi nợ, thu nợ.

Tổng số lượt vay là 1.228 hợp đồng, tổng số tiền cho vay là 13.426.000.000 đồng. Tiền lãi đã thu là 2.685.200.000 đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính là 2.399.500.000 đồng.

Điển hình là vụ Nguyễn Hoàng Quân đã cho anh Đ.V.C (trú tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) vay tổng số tiền 3.540.000.000 đồng bằng hình thức bốc bát họ, tiền lãi đã thu là 708.000.000 đồng, trong đó tiền lãi thu bất chính là 630.410.000 đồng, tương đương lãi suất trên 182,5%/năm.

Nguyễn Hoàng Quân từng có 1 tiền sự về hành vi cho vay lãi nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đang tiếp tục xác minh mở rộng vụ án.

