Hải Dương: Bắt nhóm thanh niên hung hãn cướp xe máy người đi đường

Các đối tương gồm: Trần Kim Quyền (SN 2007, trú tại xã Liên Hồng, TP Hải Dương); Nguyễn Xuân Trung Anh, Nguyễn Minh Tú, cùng SN 2007, cùng trú tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Minh (SN 2008, trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).



Trong số 4 bị can trên, Minh có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, mới bị xử phạt vào tháng 3/2024. Minh, Quyền và Tú đều đã bỏ học, bỏ nhà đi lang thang nhiều tháng nay. Riêng, Trung Anh hiện đang học lớp 11 tại 1 trường Cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Thông tin ban đầu về vụ việc, ngày 17/4, Công an TP Hải Dương tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Văn Trung (SN 2004, trú tại xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Theo nội dung trình báo, khoảng 0h45 ngày 12/4, anh Trung điều khiển xe máy Honda Wave màu tím than, BKS 34K1-073.81 chở anh Triệu Quang Thắng (SN 2004, trú tại xã An Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đi trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương (đoạn trước cổng Nhà thiếu nhi) đã gặp 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đi ngược chiều, đối tượng ngồi sau có mang theo tuýp sắt…

Khi thấy anh Trung và anh Thắng, các đối tượng liền quay lại, đuổi theo. Khi anh Trung điều khiển phương tiện đi đến trước cửa nhà số 6 Tam Giang (phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương), 4 đối tượng này bắt kịp, chặn đầu xe và dùng tuýp sắt đánh.

Trước sự hung hãn của các đối tượng anh Trung và anh Thắng bỏ chạy. Các đối tượng chiếm đoạt xe máy của anh Trung, trị giá tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Dương đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh. Tuy nhiên, việc điều tra gặp không ít khó khăn do thời điểm xảy ra vụ án là lúc rạng sáng, vắng người đi lại, trong khi đó các nạn nhân do hoảng loạn không cung cấp được nhiều thông tin về đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã tập trung rà soát các đối tượng bỏ học, lang thang. Đối tượng đầu tiên các trinh sát dựng lên là Nguyễn Văn Minh, đã bỏ học cách đây 2 năm, thường xuyên dạt nhà đi lang thang. Vào thời điểm bị bắt giữ, Minh đang vùi đầu vào một quán Internet tại Hải Dương. Từ lời khai của Minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương đã lần lượt bắt giữ các đối tượng Quyền, Anh, Tú.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, cả 4 đối tượng này thường xuyên ra các quán Internet để chơi game.

