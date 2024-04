Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung

Văn bản nêu rõ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh có ý kiến chỉ đạo vụ 2 phóng viên bị hành hung như sau: Giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); thông tin trả lời báo chí theo quy định, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 27/4/2024.

Hai đối tượng nghi tấn công phóng viên. Ảnh: Cắt từ clip của các phóng viên khác tại hiện trường.

Trước đó, tối 23/4, anh N.V.C. (phóng viên Thời báo VTV) và M.H.M. (phóng viên Báo điện tử VnExpress) nhận tin báo về một vụ cháy nhà xưởng tại thôn Việt Yên. Sau khi đến gần hiện trường khoảng 100m, 2 phóng viên dùng điện thoại cá nhân để ghi hình vụ cháy ở 2 vị trí khác nhau thì bất ngờ bị một nhóm 3 người tấn công, cản trở tác nghiệp.

Nhóm người này còn lăng mạ, đe dọa, đánh vào đầu phóng viên C gây chảy máu, bóp cổ, đạp... phóng viên M. Một số tài sản của 2 nạn nhân như điện thoại bị các đối tượng giật, ném hoặc rơi vỡ trong khi bị hành hung. Ngay sau đó, 2 phóng viên đã đến trụ sở công an để trình báo vụ việc và sau đó được sơ cứu tại bệnh viện. Công an huyện Thanh Trì đang thu thập các chứng cứ, điều tra làm rõ vụ hai phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp .