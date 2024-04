Bắt kẻ lừa đảo hàng ngàn người bằng hình thức kêu gọi từ thiện

(26 tuổi, trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an tiến hành bắt giữ Lê Đình Hải.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản như: “Một Lòng Hướng Phật - Ni Sư Chức Từ”, “Phật Pháp Nhiệm Màu - Ni Sư Nhân Độ”, “Ni sư Tâm Phúc”, “Phật Pháp Nhiệm Mầu - Ni Sư Tâm Hạ”… thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương (tai nạn, bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi cha, mẹ…), kèm theo là các bài viết kêu gọi quyên góp từ thiện vào nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng xác định các tài khoản Facebook trên mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Đình Hải bị bắt Bên cạnh đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đang sinh sống tại TP HCM nên đã báo cáo Giám đốc Công an xây dựng kế hoạch, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phân công Tổ công tác vào TP HCM để xác minh, truy bắt đối tượng.

Đối tượng Lê Đình Hải bị bắt dùng mạng xã hội để kêu gọi từ thiện Sau nhiều ngày tiến hành biện pháp giám sát, lúc 16h ngày 18/4, Tổ công tác của Công an TP Đà Nẵng xác định đối nghi vấn là Lê Đình Hải đang ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nên tiến hành triệu tập về trụ sở Công an.



Với các tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, Lê Đình Hải thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện của mình. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu chứng minh hành vi phạm tội. Đáng chú ý, đã thu giữ hơn 12 thẻ ngân hàng các loại với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng, riêng số tiền giao dịch trong tài khoản cá nhân của Lê Đình Hải gần 6 tỷ đồng… Ngoài ra, có số tài khoản mang tên Trương Thị Huyền Trân, số tài khoản 12731888 của ngân hàng Quân Đội (MBbank) nhận được tổng số tiền là hơn 1 tỷ 200 triệu đồng, tài khoản Nguyễn Tiến Dũng số tài khoản 19072133620011 của ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Teckcombank) hơn 550 triệu đồng.

Hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên Lê Đình Hải và người khác để nhận tiền từ thiện.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Hải.