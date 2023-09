Hải Dương: 9 tháng đầu năm 2023, hơn 3600 “ma men” bị xử lý

Ngày 25/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Hải Dương đã kiểm tra, phát hiện 3.655 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xử phạt hơn 16,8 tỷ đồng.



Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Hải Dương về việc tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương đã xây dựng phương án phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả.

9 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT Hải Dương đã phát hiện, xử lý hơn 3600 “ma men”. (Ảnh: CSGT kiểm tra nồng độ cồn một tài xế).

Theo kế hoạch đã được phân công, hàng ngày sẽ triển khai các tổ công tác thực hiện tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, điểm vui chơi, giải trí phục vụ đồ uống có cồn...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông được trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm soát và chống người thi hành công vụ theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã thực hiện đúng quy trình, chế độ công tác, tuy nhiên, bên cạnh những lái xe chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, vẫn còn một số người dân có hành động, lời nói quá khích.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã hướng dẫn, giải thích cụ thể cho người dân; chủ động có biện pháp bảo vệ lực lượng nhằm phòng ngừa, ngặn chặn kịp thời các hành vi chống người thi hành công vụ.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan truyền thông tổ chức đưa tin, tuyên truyền về hành vi, thái độ của người vi phạm và kết quả kiểm soát, xử lý vi phạm ngay tại hiện trường.

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài… đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người tham gia giao thông, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức. Cùng với đó, lực lượng chức năng các địa phương triển khai ký cam kết đối với quán ăn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn… về nâng cao trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng đã sử dụng rượu, bia, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Qua đánh giá, việc quyết liệt triển khai thực hiện các chuyên đề, cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức và giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao văn hóa tham gia giao thông.

Với quan điểm, xử lý vi phạm nồng độ cồn “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Hải Dương sẽ xử lý nghiêm, không bỏ sót, bỏ lọt hành vi vi phạm. Các trường hợp không chấp hành kiểm tra, cản trở, hoặc có hành vi lăng mạ, chống đối đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.