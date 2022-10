Hải Dương: 4 đối tượng “xóc đĩa” trên sườn đồi bị khởi tố

Ngày 4/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Chí Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc”, khởi tố bị can 4 bị can về tội đánh bạc.



Các đối tượng gồm Đồng Bá Thanh (SN 1970), Đinh Văn Chiến (SN 1973), Lê Minh Quyết (SN 1977), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983) cùng có hộ khẩu thường trú tại phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trong số các đối tượng bị khởi tố, đối tượng Đồng Bá Thanh từng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh cố ý gây thương, cưỡng đoạt tài sản và đánh bạc.

Các đối tượng bị khởi tố.

Vào hồi 16h20 ngày 26/9, tại khu vực sườn đồi thuộc KDC Khê Khẩu, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, Công an thành phố Chí Linh đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm các đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”, bắt giữ 4 đối tượng trên.

Tang vật thu giữ gồm gần 53 triệu đồng tiền mặt và một số dụng cụ phục vụ việc đánh bạc. Trong qúa trình bắt giữ một số đối tượng đã bỏ chạy.

Ngoài ra, đến nay, lực lượng chức năng đã làm rõ thêm 3 đối tượng khác có liên quan gồm Đinh Văn Hội (SN 1971), Nguyễn Văn Thu (SN 1974) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1988), cũng trú tại phường Văn Đức, thành phố Chí Linh.

Vụ việc đang được Công an thành phố Chí Linh tiếp tục điều tra, làm rõ.

