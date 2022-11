Hai bố con cùng bị bắt vì tàng trữ gần 1 yến ma túy

13h ngày 23/11, tại số nhà 311, đường Trần Hưng Đạo (phường Nam Lý, TP Đồng Hới), lực lượng chuyên án đã bắt quả tang Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1998, trú tại TDP Diêm Thượng, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới) đang chia nhỏ các túi nilon chứa chất bột màu trắng để cất giấu.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện, thu giữ 8kg chất bột màu trắng trong phòng của Trang.

Cụ thể, vào lúc

Theo khai nhận của Trang số chất bột màu trắng này là ma túy tổng hợp loại ketamin. Số ma túy này được Trang cất giấu rất tinh vi trong các bỉm quần của trẻ em. Đối tượng dự định sẽ tiếp tục vận chuyển số ma túy này đưa đi tiêu thụ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi bắt giữ đã thu giữ thêm 3.111 viên nén (khoảng 1,5 kg) dạng thuốc tân dược. Theo khai nhận của Trang, số viên nén trên là ma túy tổng hợp loại thuốc lắc.

Tiếp tục điều tra, mở rộng lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Duẩn (SN 1962) là bố ruột của đối tượng Trang. Qua đấu tranh, Duẩn khai nhận số ma túy trên được Trang nhờ mang đi cất giấu.

Trước đó, vào ngày 10/11, Phòng PC04, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Minh Hóa, Công an huyện Tuyên hóa và lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan tỉnh Quảng Bình đấu tranh thành công giai đoạn 1 Chuyên án 119A, bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; thu giữ khoảng 13kg ma túy tổng hợp dạng ketamin, 1 xe ô tô, 2 xe mô tô, 7 điện thoại di động và hơn 182 triệu đồng cùng 13.750.000 Kíp Lào.