Hai anh em họ trộm xe máy ở cổng phụ Công viên Hòa Bình

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai anh em họ là Nguyễn Quang Vượng và Nguyễn Hữu Mạnh, cùng sinh năm 2006, trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 21h50 ngày 7/7, Công an phường Xuân Đỉnh phối hợp với tổ tuần tra phòng chống tội phạm Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành tuần tra trên địa bàn phường.

2 đối tượng tại cơ quan Công an.

Đến cổng phụ Công viên Hòa Bình , đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp xe máy nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Khi tổ tuần tra áp sát, đối tượng đang ngồi trên xe máy tăng ga định bỏ chạy thì bị tổ công tác khống chế. Đối tượng còn lại đang trộm xe nhãn hiệu Bosscity thấy vậy cũng bỏ chạy. Ngay lập tức tổ tuần tra đuổi theo khống chế, đưa cả hai đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường Xuân Đỉnh để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, danh tính 2 tên trộm được xác định là Nguyễn Quang Vượng và Nguyễn Hữu Mạnh. Vượng và Mạnh khai nhận, tối cùng ngày Vượng chở Mạnh đi qua cổng phụ Công viên Hòa Bình thì phát hiện một xe máy để trước cổng không có người trông giữ. Vượng bàn với Mạnh cùng nhau trộm cắp chiếc xe trên, bán lấy tiền chia nhau và Mạnh đồng ý.

Sau đó, Vượng nói với Mạnh ngồi trên xe máy của mình đợi và làm nhiệm vụ cảnh giới còn mình sẽ đi trộm chiếc xe máy. Sau đó, Vượng xuống xe, đi bộ áp sát chiếc xe máy để tìm cách lấy trộm thì bị tổ tuần tra phát hiện. Qua đấu tranh khai thác Vượng khai nhận vào khoảng tháng 3/2024 đã cùng Nguyễn Hữu Mạnh trộm chiếc xe Wave màu đen tại Công viên Hòa Bình. Vượng rao bán xe trên mạng xã hội cho một người không quen biết với giá 5 triệu đồng. Vượng đã chia cho Mạnh 1,8 triệu đồng.

Hiện vụ hai anh em họ đang trộm xe máy thì bị phát hiện bắt giữ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.