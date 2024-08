Thanh Hóa: Bắt nhóm “nam thanh, nữ tú” đang thác loạn trong quán karaoke

Ngày 1/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý đối với vụ án xảy ra tại quán karaoke Hoa Thống.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án. Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, khoảng 4h ngày 12/6/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy, Công an thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ kiểm tra phát hiện 8 đối tượng gồm Cao Ngọc Kiên, SN: 2003; Hoàng Tuấn Anh, SN: 1993; Trần Huy Thành, SN: 1995; Nguyễn Nam Phương, SN: 2003, đều trú tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá; Lò Thị Lương, SN: 2004, HKTT: Lâm Phú, Lang Chánh và Quách Thị Thanh Loan, SN: 2009, HKTT: Thành Minh, Thạch Thành khi đang có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại Phòng VIP 9, Quán Karaoke Hoa Thống, thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thuỷ. Quá trình kiểm tra phát hiện, thu giữ ma tuý và nhiều dụng cụ mà các đối tượng đang dùng để sử dụng ma tuý.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập làm việc với Lê Quốc Khánh (quản lý quán) sinh năm 2003 và Trương Anh Phi, sinh năm 2000 đều trú tại thị trấn Phong Sơn để làm rõ hành vi có liên quan. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.