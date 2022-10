Hà Tĩnh: Tìm bị hại vụ nữ kế toán lừa đảo hơn 110 tỷ đồng

Ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết vừa mở rộng điều tra vụ án hình sự nữ kế toán công ty lừa đảo chiếm đoạn tài sản. Đến nay, xác định Hoàng Thị Bình (SN 1986, trú tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 148 bị hại số tiền hơn 110 tỷ đồng.

Công an Hà Tĩnh cho hay, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Giang Nam - HT (viết tắt là Công ty Giang Nam) có địa chỉ tại tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh do Nguyễn Văn Nam (SN 1984) làm Giám đốc và Hoàng Thị Bình (vợ của Nam) làm kế toán trưởng.

Bình tại cơ quan Công an.

Công ty đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng. Từ năm 2016 đến năm 2019, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng diễn ra bình thường, đến khoảng tháng 3/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 việc kinh doanh không thuận lợi dẫn đến thua lỗ, Hoàng Thị Bình đã vay tiền nhiều cá nhân để lấy tiền nhập vật liệu xây dựng.

Đến thời điểm cuối tháng 5/2021, Hoàng Thị Bình bị vỡ nợ, mất khả năng chi trả các khoản nợ trước đó. Các chủ nợ và khách hàng liên tục gọi điện thúc giục trả nợ và bàn giao vật liệu xây dựng theo hợp đồng đã ký.

Để có tiền trả nợ và tiền mua vật liệu về trả cho khách hàng còn nợ trước đó, Hoàng Thị Bình nảy sinh ý định lừa bán vật liệu xây dựng cho khách hàng bằng cách hạ giá bán các loại vật liệu thấp hơn giá các đại lý nhập vào cho Công ty TNHH Giang Nam khoảng 0,5% đến 1%, đồng thời mua các sản phẩm ti vi, tủ lạnh, bình nóng lạnh, điều hoà… làm quà khuyến mãi cho khách hàng, mục đích thu hút khách hàng đến mua vật liệu với giá ưu đãi, đặt cọc tiền. Khi khách hàng đóng tiền thì Hoàng Thị Bình chiếm đoạt để sử dụng trả nợ, trả lãi cho các chủ nợ, lấy tiền của khách hàng sau mua vật liệu trả cho khách hàng trước.

Ngoài ra, Hoàng Thị Bình còn đưa ra các thông tin gian dối với nhiều người kêu gọi góp vốn các hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng, lừa vay tiền về kinh doanh vật liệu xây dựng để chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân ngoài xã hội.

Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua quá trình điều tra đến nay xác định Hoàng Thị Bình đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 148 bị hại số tiền hơn 110 tỷ đồng trên địa bàn các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Can Lộc, huyện Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà thuộc tỉnh Hà Tĩnh và TP Vinh, huyện Hưng Nguyên, huyện Nam Đàn thuộc tỉnh Nghệ An.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại của vụ án tiếp tục liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Vũ, số ĐT: 0949708889 để được giải quyết.