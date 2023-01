Hà Tĩnh: Thấy đánh nhau vào can, nam thanh niên bị chém trọng thương

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Anh Đức (SN 2003, trú tại thôn 7, xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Phan Anh Đức tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào trưa 15/1/2023, trong qua trình đi dự đám cưới anh P.T.M.(ở thôn 7, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn), giữa Phan Anh Đức và anh P.T.D. (SN 2004, trú tại thôn 5, xã Sơn Giang) xảy ra xích mích, mâu thuẫn.

Sau đó, Đức về nhà lấy con dao ra đứng chặn trên đường trước nhà chờ anh D. để giải quyết mâu thuẫn. Chiều cùng ngày, khi thấy anh D. đi qua trước ngõ nhà mình, Đức lao vào đấm anh D., sau đó chạy vào nhà lấy dao. Đúng lúc này, anh Nguyễn Đình Huyên (SN 1999, trú tại thôn 5, xã Sơn Giang) đi qua, thấy Đức đánh đấm anh D. nên vào can ngăn đã bị Đức dùng dao chém hai phát vào người và đầu.

Hậu quả, anh Huyên bị thương phải đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn. Tỷ lệ phần trăm tổn thương là 2%. Tại cơ quan Công an huyện Hương Sơn, Phan Anh Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Đức đã nhiều lần gây gổ đánh nhau tại địa phương. Còn anh H. làm thợ điện lạnh ở TP Vinh (Nghệ An), khi về quê dự đám cưới họ hàng thì gặp chuyện.

Hiện vụ thấy đánh nhau vào can ngăn, nam thanh niên bị chém trọng thương đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.