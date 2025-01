Hà Tĩnh sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương Tích

Còn 3 ngày nữa mới chính thức bước vào lễ khai hội chùa Hương Tích (Hà Tĩnh), song thời điểm này, rất đông người dân háo hức mong chờ ngày khai hội của ngôi chùa mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”.

Chùa Hương Tích được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Theo đó, lễ khai hội chùa Hương Tích - mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2025 sẽ có 2 sự kiện chính: lễ khai hội gắn với mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2025 diễn ra vào mồng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ (tức ngày 3/2/2025) và lễ khánh đản Quán Thế âm bồ tát vào ngày 18/2 âm lịch (tức ngày 17/3/2025).



Cụ thể, lễ khai hội sẽ do huyện Can Lộc chủ trì tổ chức với sự hỗ trợ của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, gồm các nội dung: chương trình nghệ thuật đặc sắc; các hoạt động văn hóa, thể thao (giải bóng chuyền nam, kéo co nữ, vật cổ truyền, đẩy gậy, cờ tướng...); không gian diễn xướng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; các trò chơi dân gian.

Lễ hội chùa Hương Tích luôn hấp dẫn, cuốn hút người dân và du khách hướng về cõi Phật.

Còn lễ khánh đản Quán Thế âm bồ tát sẽ do Ban Phật giáo huyện, nhà sư trụ trì, BQL Khu du lịch chùa Hương Tích, UBND xã Thiên Lộc thực hiện.

Trao đổi với pv, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, cho biết: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ khai hội chùa Hương Tích đã được các đơn vị triển khai đồng bộ và cơ bản hoàn thành các phần việc. Chúng tôi tin tưởng, Lễ khai hội chùa Hương Tích năm nay tiếp tục góp phần lan tỏa sâu rộng hơn vẻ đẹp của danh thắng, các giá trị văn hóa của ngôi chùa được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”...”.