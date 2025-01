Infiniti QX56 lên sàn xe cũ chỉ 400 triệu đồng, rẻ như Kia Morning

Một chiếc Infiniti QX56 đời 2004 đang được rao bán trên thị trường xe cũ tại Việt Nam với mức giá khoảng hơn 400 triệu đồng. Người bán ví mức giá này "rẻ như Kia Morning", nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng xe hay chỉ số ODO (quãng đường đã di chuyển) sau hơn hai thập kỷ xuất xưởng. Điểm đặc biệt của chiếc SUV Nhật Bản này là mặc dù được sản xuất từ năm 2004, nhưng phải đến năm 2019 xe mới được nhập khẩu về Việt Nam, theo lời người bán là nhằm phục vụ lãnh đạo cấp cao. Điều này làm dấy lên thắc mắc, bởi theo quy định, ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu về Việt Nam không được quá 5 năm kể từ ngày sản xuất. Không loại trừ khả năng chiếc xe SUV Infiniti QX56 2024 này chưa từng sử dụng tại nước ngoài, được lưu kho và chỉ bắt đầu lăn bánh tại Việt Nam từ năm 2019. Hình ảnh đăng tải cho thấy ngoại thất của Infiniti QX56 vẫn khá bắt mắt với lớp sơn bóng bẩy và bộ mâm đa chấu mạ crôm. Tuy nhiên, phần kính đèn pha và đèn hậu đã ngả vàng – dấu hiệu thường thấy trên những chiếc xe có tuổi đời trên 20 năm. Với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.255 x 2.001 x 1.998 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.129 mm, QX56 sở hữu thông số vượt trội hơn so với Toyota Land Cruiser hay Lexus LX, xứng đáng với biệt danh "khủng long". Khoang nội thất sử dụng tông màu be chủ đạo. Tình trạng chung được đánh giá ở mức ổn với da ghế vẫn căng, ít vết nhăn. Tuy nhiên, ghế lái bắt đầu có dấu hiệu sờn và phần ốp nhựa quanh núm chỉnh điều hòa xuất hiện trầy xước, bong tróc. Xe được trang bị điều hòa đa vùng, dàn âm thanh 10 loa Bose, ghế sưởi, màn hình giải trí gắn trần và cửa sổ trời. Bên cạnh đó, chủ cũ đã nâng cấp thêm màn hình Android để tăng tiện ích giải trí.Infiniti QX56 2024 cũ sử dụng động cơ V8, dung tích 5.6L, hút khí tự nhiên, cung cấp công suất tối đa 320 mã lực và mô-men xoắn cực đại 533 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 5 cấp và hệ dẫn động hai cầu với 4 chế độ gài cầu. Đặc biệt, mẫu SUV này có khả năng kéo hàng nặng hơn 4 tấn, theo thông số từ nhà sản xuất. Tuy nhiên, mức tiêu hao nhiên liệu cao nhất của xe lên tới 20 lít/100 km khi còn mới, khiến chi phí vận hành trở thành một điểm cần cân nhắc. Với mức giá hơn 400 triệu đồng, chiếc Infiniti QX56 đời 2004 có thể không phù hợp với số đông do chi phí vận hành cao và một số dấu hiệu xuống cấp. Tuy nhiên, đây sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người yêu thích dòng xe SUV cỡ lớn, sở hữu dáng vẻ bề thế và sức mạnh vượt trội. Video: Chi tiết xe SUV hạng sang Infiniti QX56 2004.

