Hà Nội: Xử phạt cô gái tung tin không làm tóc thì bị xử lý

Ngày 1/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị P.T.H (SN 1995; HKTT : Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi Cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật với mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng.

Nội dung đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện một tài khoản facebook đăng tải thông tin “Kể từ mai 19/01/2024 Không đi làm tóc chơi Tết có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng” kèm theo hình ảnh lực lượng Công an. Đây là thông tin không đúng sự thật ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Công an. Công an huyện Gia Lâm đã xác minh, làm rõ người đăng tải bài viết trên là P.T.H (SN 2005 ; HKTT : Gia Lâm, Hà Nội).

Chị P.T.H tại cơ quan Công an.

Ngày 26/3/2024, chị P.T.H đã lên trụ sở Công an huyện để làm việc. Tại cơ qun Công an, chị H. đã thừa nhận sai phạm của bản thân, xin cam kết không tái phạm. Công an huyện Gia Lâm đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị P.T.H về hành vi Cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ. Mức phạt tiền đối với chị H. là 7,5 triệu đồng.