Dương Cẩm Lynh và loạt sao nói gì khi quảng cáo sai sự thật?

Ngày 18/5, trên fanpage, Dương Cẩm Lynh quảng cáo sữa non canxi xuất xứ Hàn Quốc, đi kèm hình ảnh chụp cùng con trai đầu lòng vào tháng 10/2022 và tháng 5/2023. Một số khán giả tinh ý phát hiện hình ảnh tháng 10/2022 thực tế là ảnh tháng 10/2020. Giữa ồn ào quảng cáo sai sự thật, Dương Cẩm Lynh lên tiếng. Chia sẻ với Zing, bà mẹ hai con thừa nhận, bài đăng có sự nhầm lẫn về thời gian. Theo Dương Cẩm Lynh, trợ lý là người đăng tải thông tin. Khi phát hiện sự việc, nữ diễn viên quyết định xóa bài đăng. Diễn viên Dương Cẩm Lynh khẳng định, khi nhận quảng cáo về sản phẩm, cô đã tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, xuất xứ và các giấy tờ liên quan. Sau sự việc lần này, bà mẹ hai con xin rút kinh nghiệm. Không chỉ Dương Cẩm Lynh vướng ồn ào quảng cáo sai sự thật, một số sao Việt cũng vấp phải ý kiến trái chiều vì bài đăng quảng cáo sản phẩm quá lố. Phương Mỹ Chi là một trong số đó. Tháng 6/2021, nữ ca sĩ quảng cáo kẹo ngậm trắng da đến từ Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng không có sản phẩm nào có công dụng làm trắng da "thần kỳ" như Phương Mỹ Chi quảng cáo. Giữa ồn ào, Phương Mỹ Chi phân trần, cô đã tìm hiểu qua bạn bè về sản phẩm và nhận được phản hồi tốt. Ngoài ra, vì tin tưởng vào giấy kiểm định sản phẩm được cung cấp, cô đã bỏ quên những yếu tố khác cũng quan trọng không kém. Trước phản hồi của khán giả, Phương Mỹ Chi quyết định xóa bài đăng. Phương Mỹ Chi nói thêm, cô đã rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân. “Ê-kíp sẽ phải khắt khe hơn trong việc tìm hiểu thông tin quan trọng liên quan tới sản phẩm”, nữ ca sĩ chia sẻ. Diệu Nhi từng vấp phải những ý kiến trái chiều khi quảng cáo thuốc giảm cân bị cho có nhiều tác dụng phụ. Theo Diệu Nhi, vì thấy chị gái có những dấu hiệu khả quan khi sử dụng nên cô tin tưởng và nôn nóng giới thiệu sản phẩm đến khán giả. Diệu Nhi xem ồn ào là bài học lớn cho việc chia sẻ thông tin sản phẩm. Trong một video trên trang cá nhân, Quyền Linh chia sẻ nhiều tác dụng của một sản phẩm như hỗ trợ điều trị tận gốc các tế bào ung thư, giúp tập trung điều trị vết loét, khỏe cho dạ dày và điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường. Tuy nhiên, trong giấy xác nhận quảng cáo được Cục An toàn Thực phẩm cấp, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Quyền Linh quảng cáo chỉ có công dụng hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm loét dạ dày, tá tràng, hỗ trợ nhanh liền sẹo, làm đẹp da, tốt cho phụ nữ sau sinh. Giữa ồn ào quảng cáo sai sự thật, Quyền Linh cho biết, anh đã thiếu tiết chế khi giới thiệu sản phẩm điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường. Nam MC xin lỗi khán giả và cho rằng đây là bài học đắt giá của mình. Trong một video quảng cáo, nghệ sĩ Hồng Vân khẳng định, sau khi sử dụng viên sủi, khối u trong cơ thể nhỏ đi, bệnh tình thuyên giảm. Tuy nhiên, viên sủi này chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Hồng Vân thừa nhận, đoạn quảng cáo của cô khiến người xem hiểu lầm sản phẩm là thuốc trong khi đây là thực phẩm chức năng. Nữ nghệ sĩ nhận sai và gửi lời xin lỗi đến công chúng. “Vân xin ghi nhận tất cả những lời nhận xét, góp ý của mọi người và sẽ coi đây là bài học đắt giá cho mình”, Hồng Vân bày tỏ thêm. Xem video: "Dương Cẩm Lynh trong chương trình Hát câu chuyện tình". Nguồn Youtube/ Đông Tây Promotion

